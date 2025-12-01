El FC Barcelona recibirá al Atlético Madrid este martes 2 de diciembre en el Spotify Camp Nou, en un choque crucial que podría definir el liderato de LaLiga EA Sports 2025-26. Los Culé, dirigidos por Hansi Flick, llegan en la cima de la tabla con 34 puntos tras 14 partidos (11 victorias), y un reciente triunfo 3-1 contra el Alavés, donde Lamine Yamal y Dani Olmo brillaron en el ataque. Una victoria permitiría al Barça distanciarse cuatro puntos del Real Madrid, que juega al día siguiente. A continuación, te compartimos los horarios y canales de TV en Estados Unidos, México y España, así como todos los detalles sobre este esperado duelo válido por el campeonato español.

Por su parte, el equipo de Diego Simeone llega en la cuarta posición, a solo tres puntos del Barça, tras una impresionante racha de seis victorias ligueras consecutivas. El Atlético, con la mejor defensa de la liga y un buen momento ofensivo liderado por Alexander Sorloth, buscará su segunda victoria consecutiva en el Camp Nou, algo que sería histórico para Simeone. El técnico argentino está a punto de igualar el récord de Miguel Muñoz con 324 victorias en LaLiga.

Este enfrentamiento será una batalla directa entre el equipo más goleador de LaLiga (Barcelona, con 39 goles) y la defensa más sólida (Atlético). El Barça mantiene una racha de 16 partidos invicto contra el Deportivo Alavés, y ahora buscará su séptima victoria en ocho duelos ligueros directos contra el ‘Aleti’.

El Spotify Camp Nou se prepara para vivir el Barcelona vs Atlético Madrid (Foto: FC Barcelona)

Horarios del partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid

El encuentro entre FC Barcelona y Atlético Madrid se jugará este martes 2 de diciembre de 2025 en el renovado Spotify Camp Nou, en Barcelona. Un dato a recalcar es que este duelo corresponde a la Jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 y no a la 15 que se jugará esta semana.

Consulta el horario según tu país:

España: 21:00 horas

21:00 horas México (CDMX): 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos (ET): 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (PT): 12:00 horas

Canales de TV y plataformas de streaming para ver FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO

España:

TV: LaLiga TV Bar HD

Streaming: Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV y M+ LALIGA TV 2

México:

TV: Sky Sports

Streaming: Sky+

Estados Unidos:

TV: ESPN Deportes (DirecTV, Comcast, Dish)

Streaming: ESPN Select, Fubo (prueba gratuita) y ESPN App

Conoce los horarios y en qué canal TV ver el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 15 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: cómo llegan al partido por LaLiga

El FC Barcelona llega al trascendental choque como líder de LaLiga, tras remontar una desventaja de siete puntos respecto al Real Madrid en apenas 37 días. Los Culés acumulan cuatro victorias consecutivas en la liga, siendo la más reciente un triunfo por 3-1 contra el Alavés en su segundo partido de regreso al renovado Spotify Camp Nou. A pesar de las bajas sensibles como Ronald Araújo y Gavi, la presencia de jugadores clave como Lamine Yamal y el regreso de Pedri desde el banquillo el pasado sábado refuerzan la aspiración del equipo de Hansi Flick por consolidar su liderato.

El Atlético de Madrid irrumpió con fuerza en la pelea por el título gracias a una racha espectacular, ganando seis partidos consecutivos en LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone vienen de vencer 2-0 al Real Oviedo con un doblete de Alexander Sørloth, sumando 25 de los últimos 27 puntos posibles. Los Colchoneros inician la jornada a solo tres puntos del Barça y una victoria en el Camp Nou los colocaría provisionalmente en el primer lugar por head-to-head. Con el regreso de Jan Oblak y la amenaza de Antoine Griezmann, el Atlético está en plena forma para asaltar el liderato.