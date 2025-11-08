Este domingo 9 de noviembre, FC Barcelona visita al Celta de Vigo en el estadio Balaídos. (Foto generada por MAG de El Comercio con la IA de ChatGPT)
Este domingo 9 de noviembre, FC Barcelona visita al Celta de Vigo en el estadio Balaídos. (Foto generada por MAG de El Comercio con la IA de ChatGPT)

La jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025 cierra con un partidazo imperdible. Este domingo 9 de noviembre, FC Barcelona visita al Celta de Vigo en el estadio Balaídos, en un encuentro que promete emociones de principio a fin. En esta nota encontrarás los horarios y canales de TV en Estados Unidos, México y España, así como los detalles del contexto deportivo.

Horarios del partido FC Barcelona vs. Celta de Vigo

El encuentro entre Celta y Barcelona se jugará este domingo 9 de noviembre de 2025 en el estadio Balaídos, en Vigo.

Consulta el horario según tu país:

  • España: 21:00 horas
  • México (CDMX): 14:00 horas
  • Estados Unidos (ET): 15:00 horas
  • Estados Unidos (PT): 12:00 horas

Canales de TV y plataformas de streaming para ver Celta vs. Barcelona EN VIVO

España:

  • TV: Movistar LaLiga
  • Streaming: Movistar Plus+

México:

  • TV: Sky Sports
  • Streaming: Izzi Go

Estados Unidos:

  • TV: ESPN Deportes (DirecTV, Comcast, Dish)
  • Streaming: Fubo (prueba gratuita) y ESPN+

FC Barcelona vs. Celta de Vigo: cómo llegan al partido por LaLiga

El equipo de Hansi Flick llega con la obligación de sumar tres puntos para seguir de cerca al Real Madrid, actual líder del campeonato. Los blaugranas marchan con 25 unidades, a cinco del primer puesto, y vienen de empatar 3-3 en Bélgica ante el Brujas por la fase de liga de la Champions League.

Por su parte, el Celta de Vigo, dirigido por Claudio Giráldez, atraviesa un gran momento: acumula cuatro partidos sin derrotas (dos empates y dos victorias consecutivas) y busca meterse en zona de clasificación a copas europeas.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 19 de abril de 2025, cuando el Barcelona ganó 4-3 en Montjuïc tras una remontada épica, ya que perdía 3-1 al minuto 62.

