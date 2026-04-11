El derbi catalán llega en un momento decisivo de LaLiga 2026: un Barcelona líder quiere defender la cima de la tabla y un Espanyol busca dar la sorpresa en el Camp Nou. El duelo, correspondiente a la jornada 31, se disputará este sábado 11 de abril a las 12:30 horas ET / 19:30 hora local . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV, smart, tablet y celular? Te comparto la lista de horarios por región, canales de televisión y streaming online para seguir la cobertura en directo desde cualquier dispositivo móvil.

El Barcelona de Hansi Flick llega al derbi catalán como líder de LaLiga EA Sports con 76 puntos, respaldado por una campaña marcada por su solidez defensiva, equilibrio colectivo y una ofensiva determinante en las últimas jornadas. El conjunto blaugrana viene de imponerse 1-2 al Atlético de Madrid, un resultado que refuerza su condición de principal favorito al título en la recta final del campeonato.

En cambio, el Espanyol afronta este duelo desde una realidad distinta. Ubicado en la décima posición con 38 unidades, el equipo blanquiazul se mantiene en la zona media de la tabla después de una temporada irregular, aunque con pasajes competitivos que le permiten llegar con aspiraciones de complicar al líder en un partido de alta exigencia.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Espanyol HOY, sábado 11 de abril?

El Barcelona vs. Espanyol de este sábado 11 de abril (J31 de LaLiga EA Sports) se juega en el Spotify Camp Nou a las 18:30 hora local (16:30 UTC / 12:30 ET) . No hay todavía un listado oficial hiperdetallado por país como el que publica LaLiga en otras jornadas recientes, pero sí se conocen las señales principales para España y el mercado hispano de EE. UU.

Región / país Hora local del partido Barcelona / España peninsular 18:30 UTC 16:30 EE. UU. Costa Este (ET) 12:30 EE. UU. Costa Oeste (PT, aprox.) 09:30 México, Guatemala (aprox.) 11:30 Colombia, Ecuador, Perú (aprox.) 12:30 Bolivia, Venezuela (aprox.) 13:30 Argentina, Chile, Uruguay (aprox.) 14:30

¿Qué canales TV transmiten el partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO y ONLINE?

Conoce los canales de televisión y streaming online que pasan el partido entre FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 11 de abril, por la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2026 desde el Spotify Camp Nou.

Territorio / mercado TV lineal (cable/satélite) Streaming / online España Movistar LaLiga, DAZN LaLiga (operadores con derechos) Apps de Movistar+ y DAZN EE. UU. (hispano) ESPN Deportes, ESPN Select ESPN+ (ESPN Unlimited), DirecTV Stream EE. UU. (inglés, opciones) ESPN Select (inglés), FuboTV, Sling FuboTV, Sling TV (paquetes con LaLiga) México y Centroamérica* Señales ESPN / Sky Sports (según operador local) Star+/ESPN App o plataforma ESPN local Caribe / R. Dominicana* Rush, Sky Sports regional Plataformas OTT de los mismos operadores Resto de Latinoamérica* ESPN / Star+ (según país y paquete) Star+ (donde aún opere) o ESPN App