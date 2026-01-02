El Derbi de Barcelona paraliza la ciudad este sábado 3 de enero en el RCDE Stadium para abrir con todo el 2026. El pitazo inicial será a las 21:00 horas de España, mientras que en México podrás seguirlo desde las 14:00 horas. Para los fanáticos en Estados Unidos, la cita es a las 15:00 ET / 12:00 PT, transmitido por plataformas oficiales de LaLiga EA Sports 2025-26. Hansi Flick y Manolo González pondrán toda la carne al asador en este vibrante duelo correspondiente a la jornada 18. Es la oportunidad perfecta para ver si el Barça mantiene su dominio o si los “Pericos” logran dar la sorpresa local.

El RCD Espanyol llega con la mira puesta en puestos de Champions League y busca regalarle a su afición el primer triunfo. Manolo González no contará con Pickel por la Copa Africana, pero confía en Dmitrović para defender la portería en casa. La defensa de Calero y Cabrera tendrá la difícil misión de frenar la velocidad de los atacantes blaugranas en Cornellà. Se espera que Edu Expósito maneje los hilos en el mediocampo, asistiendo a Roberto o Kike García en la delantera. Los locales quieren romper la racha negativa ante su máximo rival histórico y consolidar su gran arranque de este año.

FC Barcelona llega con bajas sensibles como Gavi y Christensen, además de las dudas físicas sobre Pedri y Ronald Araujo. Hansi Flick apostaría por el regreso de Robert Lewandowski en el ataque, junto a los talentosos Lamine Yamal y Raphinha. El morbo del encuentro será la portería, con Joan García enfrentando a su exequipo en un ambiente que será electrizante. En la medular, Frenkie de Jong podría acompañar a Pedri si este último recibe el alta médica definitiva para jugar el duelo. El Barça sabe que ganar el derbi es vital para seguir peleando el liderato de LaLiga EA Sports en este inicio de 2026.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga 2026?

El partido FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga EA Sports 2026 se juega hoy, sábado 03 de enero, con inicio a las 21:00 horario peninsular de España (CET). Desde esa referencia, se derivan los horarios en el resto del mundo y las señales de TV/streaming según el mapa oficial de Barça.

Horarios y canales en España, USA y México

Región / Ciudad / País Hora local del partido HOY 03/01 TV / Streaming principal España (península) 21:00 DAZN USA – Los Ángeles 12:00 ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV USA – Nueva York 15:00 ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV USA – Miami 15:00 ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV México – CDMX, Guadalajara y Monterrey y Tijuana 14:00 Sky, Canal 5, Izzi​ México – Tijuana 14:00 Sky (según parrilla nacional)

América Latina y Sudamérica

País / Región Hora local del partido HOY 03/01 TV / Streaming principal Canadá – Vancouver 12:00 TSN (inglés), RDS (francés) Canadá – Montreal 15:00 TSN, RDS Costa Rica 14:00 Sky Sports Norte Panamá 15:15 Bluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte R. Dominicana 16:00 Sky Sports Norte Caribe anglófono (Jamaica, Bahamas) 15:00 Rush​ Perú / Colombia 15:00 ESPN, Disney y DirecTV​ Venezuela 16:00 ESPN, Disney, DirecTV e IVC​ Bolivia 16:00 ESPN, Disney, DirecTV y Tigo​ Chile 17:00 ESPN, Disney y DirecTV​ Argentina / Uruguay 17:00 ESPN, Disney y DirecTV​ Brasil 17:00 (Brasilia) ESPN y Disney​

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Villarreal 0-2 V LaLiga Guadalajara 0-2 V Copa del Rey Osasuna 2-0 V LaLiga Eintracht Frankfurt 2-1 V UEFA Champions League Real Betis 5-3 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Espanyol

Rival Resultado Competición Athletic 1-2 V LaLiga Getafe 0-1 V LaLiga Rayo Vallecano 1-0 V LaLiga Atlético Baleares 1-0 D Copa del Rey Celta de Vigo 0-1 V LaLiga Sevilla 2-1 V LaLiga