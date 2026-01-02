¿A qué hora juega el derbi? Consulta el horario del FC Barcelona vs. Espanyol hoy, 03 de enero, para España, USA y México. No te pierdas LaLiga EA Sports 2026 en vivo. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
El Derbi de Barcelona paraliza la ciudad este sábado 3 de enero en el RCDE Stadium para abrir con todo el 2026. El pitazo inicial será a las 21:00 horas de España, mientras que en México podrás seguirlo desde las 14:00 horas. Para los fanáticos en Estados Unidos, la cita es a las 15:00 ET / 12:00 PT, transmitido por plataformas oficiales de LaLiga EA Sports 2025-26. Hansi Flick y Manolo González pondrán toda la carne al asador en este vibrante duelo correspondiente a la jornada 18. Es la oportunidad perfecta para ver si el Barça mantiene su dominio o si los “Pericos” logran dar la sorpresa local.

El RCD Espanyol llega con la mira puesta en puestos de Champions League y busca regalarle a su afición el primer triunfo. Manolo González no contará con Pickel por la Copa Africana, pero confía en Dmitrović para defender la portería en casa. La defensa de Calero y Cabrera tendrá la difícil misión de frenar la velocidad de los atacantes blaugranas en Cornellà. Se espera que Edu Expósito maneje los hilos en el mediocampo, asistiendo a Roberto o Kike García en la delantera. Los locales quieren romper la racha negativa ante su máximo rival histórico y consolidar su gran arranque de este año.

FC Barcelona llega con bajas sensibles como Gavi y Christensen, además de las dudas físicas sobre Pedri y Ronald Araujo. Hansi Flick apostaría por el regreso de Robert Lewandowski en el ataque, junto a los talentosos Lamine Yamal y Raphinha. El morbo del encuentro será la portería, con Joan García enfrentando a su exequipo en un ambiente que será electrizante. En la medular, Frenkie de Jong podría acompañar a Pedri si este último recibe el alta médica definitiva para jugar el duelo. El Barça sabe que ganar el derbi es vital para seguir peleando el liderato de LaLiga EA Sports en este inicio de 2026.

El FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga es uno de los partidos imperdibles de este fin de semana. (Foto: Composición Mag)
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga 2026?

El partido FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga EA Sports 2026 se juega hoy, sábado 03 de enero, con inicio a las 21:00 horario peninsular de España (CET). Desde esa referencia, se derivan los horarios en el resto del mundo y las señales de TV/streaming según el mapa oficial de Barça.

Horarios y canales en España, USA y México

Región / Ciudad / PaísHora local del partido HOY 03/01TV / Streaming principal
España (península)21:00DAZN
USA – Los Ángeles12:00ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV
USA – Nueva York15:00ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV
USA – Miami15:00ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV
México – CDMX, Guadalajara y Monterrey y Tijuana14:00Sky, Canal 5, Izzi​
México – Tijuana14:00Sky (según parrilla nacional)

América Latina y Sudamérica

País / RegiónHora local del partido HOY 03/01TV / Streaming principal
Canadá – Vancouver12:00TSN (inglés), RDS (francés)
Canadá – Montreal15:00TSN, RDS
Costa Rica14:00Sky Sports Norte
Panamá15:15Bluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte
R. Dominicana16:00Sky Sports Norte
Caribe anglófono (Jamaica, Bahamas)15:00Rush​
Perú / Colombia15:00ESPN, Disney y DirecTV​
Venezuela16:00ESPN, Disney, DirecTV e IVC​
Bolivia16:00ESPN, Disney, DirecTV y Tigo​
Chile17:00ESPN, Disney y DirecTV​
Argentina / Uruguay17:00ESPN, Disney y DirecTV​
Brasil17:00 (Brasilia)ESPN y Disney​
BARCELONA (ESPAÑA), 03/01/2026.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el partido entre RCD Espanyol y FC Barcelona este sábado 3 de enero por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el RCDE Stadium. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE JOSEP LAGO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
Últimos cinco partidos del FC Barcelona

RivalResultadoCompetición
Villarreal0-2 VLaLiga
Guadalajara0-2 VCopa del Rey
Osasuna2-0 VLaLiga
Eintracht Frankfurt2-1 VUEFA Champions League
Real Betis5-3 VLaLiga

Últimos cinco partidos del Espanyol

RivalResultadoCompetición
Athletic1-2 VLaLiga
Getafe0-1 VLaLiga
Rayo Vallecano1-0 VLaLiga
Atlético Baleares1-0 DCopa del Rey
Celta de Vigo0-1 VLaLiga
Sevilla2-1 VLaLiga
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

