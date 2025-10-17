El FC Barcelona se prepara para un crucial derbi catalán este sábado 18 de octubre en Montjuic, donde se enfrentará al Girona por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Tras dominar el fútbol español la temporada pasada (ganando la Supercopa, Copa del Rey y LaLiga), los dirigidos por Hansi Flick buscan recuperar el liderato, el cual perdieron en la última jornada antes del parón de la FIFA. Los blaugranas sufrieron una contundente derrota 4-1 ante el Sevilla en la octava fecha, un tropiezo que el Real Madrid aprovechó para tomar la cima del campeonato.

El encuentro se disputará a las 16:15 h en España (horario peninsular) y promete un gran espectáculo táctico entre dos equipos con filosofías similares, basadas en el control del juego y la posesión del balón. El FC Barcelona, que incorporó a figuras como Joan García y Marcus Rashford al talento ya existente de Lamine Yamal y Pedri, es un serio candidato a ganar todos los torneos, incluida la UEFA Champions League 2025-26. No obstante, el equipo podría enfrentar el duelo con bajas sensibles por lesión, incluyendo a Lamine Yamal, Raphinha y su arquero Joan García.

El rival, el Girona, llega al derbi con una notable mejoría en su desempeño, pese a haber tenido el peor arranque de LaLiga con cuatro derrotas y un solo empate en los primeros cinco partidos. Sin embargo, la confianza depositada en el técnico Michel Sánchez Muñoz y la adaptación de los nuevos fichajes han cambiado la dinámica. Los Blanc-i-Vermells vienen de conseguir empates valiosos ante el Athletic de Bilbao y el Espanyol, y logró su primera victoria de la temporada (2-1) contra el Valencia en la jornada más reciente, sumando un total de 5 puntos y saliendo momentáneamente de los puestos más complicados.

La evidente resurrección del Girona se debe, en parte, a la adaptación de fichajes clave como el referente ofensivo ucraniano Vladyslav Vanat y las incorporaciones defensivas y de medio campo (Álex Moreno, Witsel o Lemar). A pesar de su actual posición en la tabla (18º), el equipo de Míchel Sánchez Muñoz ha demostrado mayor solidez en las últimas semanas espera dar el golpe en el derbi catalán.

FC Barcelona recibe al Girona por LaLiga 2025/2026: sigue el partido EN DIRECTO por ESPN y Disney+ este sábado 18 de octubre. (Imagen: Barcelona)

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Girona EN VIVO en USA, España y México?

Si quieres ver el partido de FC Barcelona vs. Girona en España será a partir de las 4:15 p.m. horario peninsular, mientras que en México iniciará desde las 8:15 horas Tiempo del Centro de CDMX y en Estados Unidos será desde las 10:15 a.m. Tiempo del Este. Aquí te dejo con todas las zonas horarias desde USA para que puedas seguir el juego minuto a minuto.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 10:15 a.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:15 a.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:15 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:15 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

FC Barcelona vs. Girona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 18 de octubre de 2025

Sábado, 18 de octubre de 2025 Instancia: Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26

Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona

Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona Horario: 10:15 a.m. (USA), 4:15 p.m. (España), 7:15 a.m. (México)

10:15 a.m. (USA), 4:15 p.m. (España), 7:15 a.m. (México) Canal TV: ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (USA) / Sky Sports y Sky+ (México) / DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD (España)