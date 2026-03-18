Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO HOY 18 de marzo por la UEFA Champione League. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO HOY 18 de marzo por la UEFA Champione League. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Barcelona y Newcastle se jugarán el pase a cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 en un duelo de máxima tensión en Montjuïc, después del empate 1-1 en el partido de ida disputado en St. James’ Park. La eliminatoria llega completamente abierta y se perfila como una de las más igualadas de los octavos de final, en una edición del torneo donde varios favoritos encaminaron sus series con goleadas abultadas, según los reportes oficiales de la UEFA. Conoce los horarios por país para ver el partido en vivo en directo online este miércoles 18 de marzo.

A qué hora juega FC Barcelona vs. Newcastle en el Camp Nou

A continuación, los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 18 de marzo.

País / RegiónHora del partido
Estados Unidos (Este)13:45
Estados Unidos (Centro)12:45
Estados Unidos (Pacífico)10:45
México11:45
Perú12:45
Colombia12:45
Ecuador12:45
Bolivia13:45
Venezuela13:45
Argentina14:45
Chile14:45
Paraguay14:45
Uruguay14:45
Brasil14:45
España18:45
Reino Unido17:45
Nigeria18:45
India23:15
Australia (Sídney)05:45 (19 marzo)

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle hoy?

El partido de vuelta entre Barcelona y Newcastle por los octavos de final de la Champions League 2026, que se juega este miércoles 18 de marzo, se podrá ver en distintos canales según el país.

  • En Estados Unidos, el Barcelona vs Newcastle se transmite por TUDN y Paramount+, con inicio a las 13:45 horas (ET).
  • En México, el duelo se podrá ver en vivo por Fox One y Fox Sports, además de plataformas como Max o Caliente TV según la guía internacional de la UEFA.
  • En España, el partido se verá por Movistar Liga de Campeones a través de Movistar Plus+, con inicio a las 18:45 horas.

Alineaciones posibles del partido Barcelona vs Newcastle hoy

  • Barcelona: Joan García; Gerard Martin, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Joao Cancelo: Marc Bernal, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; y Robert Lewandowski.
  • Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, William Osula; y Harvey Barnes.
SOBRE EL AUTOR

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