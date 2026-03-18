Barcelona y Newcastle se jugarán el pase a cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 en un duelo de máxima tensión en Montjuïc, después del empate 1-1 en el partido de ida disputado en St. James’ Park. La eliminatoria llega completamente abierta y se perfila como una de las más igualadas de los octavos de final, en una edición del torneo donde varios favoritos encaminaron sus series con goleadas abultadas, según los reportes oficiales de la UEFA. Conoce los horarios por país para ver el partido en vivo en directo online este miércoles 18 de marzo .

A qué hora juega FC Barcelona vs. Newcastle en el Camp Nou

A continuación, los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 18 de marzo .

País / Región Hora del partido Estados Unidos (Este) 13:45 Estados Unidos (Centro) 12:45 Estados Unidos (Pacífico) 10:45 México 11:45 Perú 12:45 Colombia 12:45 Ecuador 12:45 Bolivia 13:45 Venezuela 13:45 Argentina 14:45 Chile 14:45 Paraguay 14:45 Uruguay 14:45 Brasil 14:45 España 18:45 Reino Unido 17:45 Nigeria 18:45 India 23:15 Australia (Sídney) 05:45 (19 marzo)

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle hoy?

El partido de vuelta entre Barcelona y Newcastle por los octavos de final de la Champions League 2026, que se juega este miércoles 18 de marzo, se podrá ver en distintos canales según el país.

En Estados Unidos, el Barcelona vs Newcastle se transmite por TUDN y Paramount+, con inicio a las 13:45 horas (ET).

En México, el duelo se podrá ver en vivo por Fox One y Fox Sports, además de plataformas como Max o Caliente TV según la guía internacional de la UEFA.

En España, el partido se verá por Movistar Liga de Campeones a través de Movistar Plus+, con inicio a las 18:45 horas.

Alineaciones posibles del partido Barcelona vs Newcastle hoy

Barcelona: Joan García; Gerard Martin, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Joao Cancelo: Marc Bernal, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; y Robert Lewandowski.

Joan García; Gerard Martin, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Joao Cancelo: Marc Bernal, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; y Robert Lewandowski. Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, William Osula; y Harvey Barnes.