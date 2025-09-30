Choque entre dos candidatos al título. Este miércoles 1 de octubre, por la Jornada 2 de la UEFA Champions League, FC Barcelona recibirá al París Saint-Germain en el Estadio Olímpico de Montjuic, un duelo de dos gigantes y que apuntan a llevarse la ‘orejona’ esta temporada. Aquí te dejo con la hora de inicio del partido, para que puedas seguirlo en España, México o Estados Unidos, así como los canales de transmisión en cada uno de ellos.

Repasa qué canales transmiten en directo el partido de FC Barcelona vs. PSG ONLINE por la fecha 2 de la Champions League desde el Estadio Olímpico de Montjuic.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. París Saint Germain EN VIVO en USA, España y México?

Si quieres ver el partido de FC Barcelona vs. París Saint Germain en España será a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular, mientras que en México iniciará desde las 13:00 horas CDMX y en Estados Unidos será desde las 3:00 p.m. Tiempo del Este. Aquí te dejo con todas las zonas horarias desde USA para que puedas seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 3:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 2:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 1:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Real Sociedad vs. Real Madrid EN VIVO desde USA, España y México?

Este miércoles 1 de octubre, podrás seguir el juego de FC Barcelona vs. París Saint Germain EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar Liga de Campeones en España, ESPN Deportes en Estados Unidos y TNT Sports o HBO Max en México . Estas son las opciones oficiales para seguir el enfrentamiento desde Anoeta, de pronóstico reservado en una plaza siempre complicada para el conjunto merengue, que apunta a seguir como líder del torneo español.

FC Barcelona vs. París Saint Germain EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 1 de octubre de 2025

miércoles 1 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic

Estadio Olímpico de Montjuic Horario: 3:00 p.m. (USA), 9:00 p.m. (España), 1:00 p.m. (México)

3:00 p.m. (USA), 9:00 p.m. (España), 1:00 p.m. (México) Canal TV: ESPN Deportes (USA), Movistar Liga de Campeones (España), TNT Sports (México).