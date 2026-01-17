Este domingo 18 de enero, el líder sale a defender la punta en LaLiga de España 2026. Mira el juego de FC Barcelona vs. Real Sociedad, desde el Estadio de Anoeta, por la Jornada 20 del campeonato local, donde los blaugranas de Hansi Flick son líderes con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Aquí te dejo con los horarios del partido para seguirlo desde España, México y Estados Unidos .

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

Sigue el inicio del juego de FC Barcelona vs. Real Sociedad desde las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Revisa la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Aquí te dejo con más horarios alrededor del mundo para ver este partido por la Jornada 20 de LaLiga.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

Desde España, podrás ver el juego de FC Barcelona vs. Real Sociedad a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina ESPN y Disney Plus Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus Centroamérica Sky Sports HD Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

