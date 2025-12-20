El Estadio de la Cerámica será el escenario de un duelo vibrante este domingo en la Jornada 17. Se cruzan dos escuadras en plena forma: el FC Barcelona visita al Villarreal de Marcelino, asentado en los puestos de honor de la clasificación pese a sus resbalones en otros torneos este domingo 21 de diciembre, a partir de las 10:15 a.m. horario ET / 4:15 p.m. horario peninsular . Desde Estados Unidos y México, conoce los horarios por región para seguir el partido en vivo en directo online desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga?

El partido Villarreal vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025 se juegahoy, domingo 21 de diciembre, con inicio a las16:15 hora local de España (CET). Desde esa referencia, se derivan los horarios en el resto del mundo y las señales de TV/streaming según el mapa oficial de Barça.

Horarios y canales en España, USA y México

Región / Ciudad / País Hora local del partido HOY 21/12 TV / Streaming principal España (península) 16:15 Movistar.​ USA – Los Ángeles 7:15 ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.​ USA – Nueva York 10:15 ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.​ USA – Miami 10:15 ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.​ México – CDMX 9:15 Sky, Canal 5, Izzi.​ México – Guadalajara 9:15 Sky, Canal 5, Izzi.​ México – Monterrey 9:15 Sky, Canal 5, Izzi.​ México – Tijuana 7:15 Sky (según parrilla nacional).​

América Latina y Sudamérica

País / Región Hora local del partido HOY 21/12 TV / Streaming principal Canadá – Vancouver 7:15 TSN (inglés), RDS (francés) Canadá – Montreal 10:15 TSN, RDS Costa Rica 9:15 Sky Panamá 10:15 Sky​ R. Dominicana 11:15 Sky, Rush​ Caribe anglófono (Jamaica, Bahamas) 10:15 Rush​ Perú / Colombia 10:15 ESPN, Disney, DirecTV​ Venezuela 11:15 ESPN, Disney, DirecTV, IVC​ Bolivia 11:15 aprox. ESPN, Disney, DirecTV, Tigo​ Chile 12:15 ESPN, Disney, DirecTV​ Argentina / Uruguay 12:15 ESPN, Disney, DirecTV​ Brasil 12:15 (Brasilia) ESPN, Disney​

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Guadalajara 0-2 V Copa del Rey Osasuna 2-0 V LaLiga Eintracht Frankfurt 2-1 V UEFA Champions League Real Betis 5-3 V LaLiga Alavés 3-1 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Villarreal

Rival Resultado Competición Racing de Santander 1-2 D Copa del Rey FC Copenhague 2-3 D UEFA Champions League Getafe 2-0 V LaLiga Real Sociedad 3-2 V LaLiga Antoniano 5-1 V Copa del Rey

SOBRE EL AUTOR Jairo Rúa Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.



