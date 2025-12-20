El Estadio de la Cerámica será el escenario de un duelo vibrante este domingo en la Jornada 17. Se cruzan dos escuadras en plena forma: el FC Barcelona visita al Villarreal de Marcelino, asentado en los puestos de honor de la clasificación pese a sus resbalones en otros torneos este domingo 21 de diciembre, a partir de las 10:15 a.m. horario ET / 4:15 p.m. horario peninsular. Desde Estados Unidos y México, conoce los horarios por región para seguir el partido en vivo en directo online desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga?
El partido Villarreal vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025 se juegahoy, domingo 21 de diciembre, con inicio a las16:15 hora local de España (CET). Desde esa referencia, se derivan los horarios en el resto del mundo y las señales de TV/streaming según el mapa oficial de Barça.
Horarios y canales en España, USA y México
|Región / Ciudad / País
|Hora local del partido HOY 21/12
|TV / Streaming principal
|España (península)
|16:15
|Movistar.
|USA – Los Ángeles
|7:15
|ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.
|USA – Nueva York
|10:15
|ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.
|USA – Miami
|10:15
|ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.
|México – CDMX
|9:15
|Sky, Canal 5, Izzi.
|México – Guadalajara
|9:15
|Sky, Canal 5, Izzi.
|México – Monterrey
|9:15
|Sky, Canal 5, Izzi.
|México – Tijuana
|7:15
|Sky (según parrilla nacional).
América Latina y Sudamérica
|País / Región
|Hora local del partido HOY 21/12
|TV / Streaming principal
|Canadá – Vancouver
|7:15
|TSN (inglés), RDS (francés)
|Canadá – Montreal
|10:15
|TSN, RDS
|Costa Rica
|9:15
|Sky
|Panamá
|10:15
|Sky
|R. Dominicana
|11:15
|Sky, Rush
|Caribe anglófono (Jamaica, Bahamas)
|10:15
|Rush
|Perú / Colombia
|10:15
|ESPN, Disney, DirecTV
|Venezuela
|11:15
|ESPN, Disney, DirecTV, IVC
|Bolivia
|11:15 aprox.
|ESPN, Disney, DirecTV, Tigo
|Chile
|12:15
|ESPN, Disney, DirecTV
|Argentina / Uruguay
|12:15
|ESPN, Disney, DirecTV
|Brasil
|12:15 (Brasilia)
|ESPN, Disney
Últimos cinco partidos del Barcelona
|Rival
|Resultado
|Competición
|Guadalajara
|0-2 V
|Copa del Rey
|Osasuna
|2-0 V
|LaLiga
|Eintracht Frankfurt
|2-1 V
|UEFA Champions League
|Real Betis
|5-3 V
|LaLiga
|Alavés
|3-1 V
|LaLiga
Últimos cinco partidos del Villarreal
|Rival
|Resultado
|Competición
|Racing de Santander
|1-2 D
|Copa del Rey
|FC Copenhague
|2-3 D
|UEFA Champions League
|Getafe
|2-0 V
|LaLiga
|Real Sociedad
|3-2 V
|LaLiga
|Antoniano
|5-1 V
|Copa del Rey