A que hora inicia el partido FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO este 21 de diciembre por la jornada 17 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)
El Estadio de la Cerámica será el escenario de un duelo vibrante este domingo en la Jornada 17. Se cruzan dos escuadras en plena forma: el FC Barcelona visita al Villarreal de Marcelino, asentado en los puestos de honor de la clasificación pese a sus resbalones en otros torneos este domingo 21 de diciembre, a partir de las 10:15 a.m. horario ET / 4:15 p.m. horario peninsular. Desde Estados Unidos y México, conoce los horarios por región para seguir el partido en vivo en directo online desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga?

El partido Villarreal vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025 se juegahoy, domingo 21 de diciembre, con inicio a las16:15 hora local de España (CET). Desde esa referencia, se derivan los horarios en el resto del mundo y las señales de TV/streaming según el mapa oficial de Barça.

Horarios y canales en España, USA y México

Región / Ciudad / PaísHora local del partido HOY 21/12TV / Streaming principal
España (península)16:15Movistar.​
USA – Los Ángeles7:15ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.​
USA – Nueva York10:15ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.​
USA – Miami10:15ESPN, ESPN App, ESPN Deportes, fuboTV.​
México – CDMX9:15Sky, Canal 5, Izzi.​
México – Guadalajara9:15Sky, Canal 5, Izzi.​
México – Monterrey9:15Sky, Canal 5, Izzi.​
México – Tijuana7:15Sky (según parrilla nacional).​

América Latina y Sudamérica

País / RegiónHora local del partido HOY 21/12TV / Streaming principal
Canadá – Vancouver7:15TSN (inglés), RDS (francés)
Canadá – Montreal10:15TSN, RDS
Costa Rica9:15Sky
Panamá10:15Sky​
R. Dominicana11:15Sky, Rush​
Caribe anglófono (Jamaica, Bahamas)10:15Rush​
Perú / Colombia10:15ESPN, Disney, DirecTV​
Venezuela11:15ESPN, Disney, DirecTV, IVC​
Bolivia11:15 aprox.ESPN, Disney, DirecTV, Tigo​
Chile12:15ESPN, Disney, DirecTV​
Argentina / Uruguay12:15ESPN, Disney, DirecTV​
Brasil12:15 (Brasilia)ESPN, Disney​

Últimos cinco partidos del Barcelona

RivalResultadoCompetición
Guadalajara0-2 VCopa del Rey
Osasuna2-0 VLaLiga
Eintracht Frankfurt2-1 VUEFA Champions League
Real Betis5-3 VLaLiga
Alavés3-1 VLaLiga

Últimos cinco partidos del Villarreal

RivalResultadoCompetición
Racing de Santander1-2 DCopa del Rey
FC Copenhague2-3 DUEFA Champions League
Getafe2-0 VLaLiga
Real Sociedad3-2 VLaLiga
Antoniano5-1 VCopa del Rey
