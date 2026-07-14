Un partido de pronóstico reservado es el que protagonizarán Francia y España por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo, clave para que una de estas dos selecciones selle su boleto para la gran final, se disputará este martes 14 de julio a las 4:00 p. m. (hora de Buenos Aires) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido Francia vs. España en vivo y en directo? Te comparto la lista de horariso por país para seguir el enfrentamiento desde cualquier plataforma digital.

Detalles de la cobertura en señal abierta para sintonizar en vivo gratis el choque entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026, un duelo decisivo que define al primer finalista del campeonato internacional. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿A qué hora juega Francia vs. España por el Mundial 2026 en EE.UU.?

El partido Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026 se juega el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington. La hora oficial para Estados Unidos es la misma en todo el país, pero cambia según la zona horaria.

Costa Este (ET): 15:00 (3:00 p. m.) en ciudades como Miami, Nueva York, Boston, Washington DC y Atlanta.

Zona Central (CT): 14:00 (2:00 p. m.) en ciudades como Chicago, Dallas, Houston y Nueva Orleans (una hora menos que la costa Este).

Zona Montaña (MT): 13:00 (1:00 p. m.) en ciudades como Denver, Salt Lake City y Phoenix (dos horas menos que la costa Este, salvo ajustes locales de horario de verano).

Costa Pacífico (PT): 12:00 (12:00 p. m.) en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y San Diego (tres horas menos que la costa Este).

Alaska: 11:00 (11:00 a. m.) en Anchorage (cuatro horas menos que la costa Este).

Hawái: 9:00 (9:00 a. m.) en Honolulu (seis horas menos que la costa Este para esta fecha).

ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- TVE Canal La 1 HD y RTVE Play Mundial transmitirán EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. Foto X de la selección de Francia y X de la selección de España.

Partido, fecha, hora y TV para ver Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026 en Estados Unidos

Partido: Francia vs. España

Fecha: Martes, 14 de julio de 2026

Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas (Estados Unidos)

Hora en la costa Este de EE. UU.: 15:00 (3:00 p. m.), según horarios oficiales para Washington DC, Miami y Nueva York.