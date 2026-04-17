¡La tensión está al máximo en el torneo Play-In de la NBA 2026! Este viernes 17 de abril, los Phoenix Suns y los Golden State Warriors se juegan el último boleto a los playoffs en un duelo de vida o muerte. Si quieres saber a qué hora juega Warriors vs. Suns EN VIVO, la cita es a las 10 p. m. ET / 7 p. m. PT (EE.UU.) / 8 p. m. Tiempo del Centro (México) en el Mortgage Matchup Center de Phoenix, Arizona. La transmisión oficial del choque decisivo que definirá al octavo clasificado de la Conferencia Oeste en Estados Unidos estará disponible a través de Prime Video.

Los Suns llegan a este compromiso con la urgencia de redimirse tras caer ante los Trail Blazers el pasado martes en un cierre de infarto. Phoenix busca evitar un récord histórico negativo: convertirse en el primer séptimo sembrado en perder ambos juegos en casa y quedar fuera. La presión es total para el equipo de Arizona, que debe ajustar su defensa para frenar el ritmo de Golden State. Es ahora o nunca para el equipo del sol para asegurar el pase a la primera ronda de la postemporada.

Por su parte, los Golden State Warriors aterrizan inspirados tras una remontada espectacular frente a los Clippers liderada por el incombustible Stephen Curry. “El Chef” brilló con 35 puntos y siete triples fundamentales para sellar la victoria que los mantiene con vida en este torneo. Los Warriors dominaron la serie de temporada regular 3-1 sobre Phoenix, lo que les da una ventaja psicológica importante para el juego. Con Curry en modo estelar, el equipo de San Francisco busca silenciar el estadio visitante y dar la sorpresa final.

El ganador de esta batalla épica tendrá el honor de enfrentar al primer sembrado, Oklahoma City Thunder, este domingo19 de abril en calidad de visitante. ¡La gloria de los playoffs está a solo cuatro periodos de distancia hoy mismo!

¿A qué hora juega Golden State Warriors vs. Phoenix Suns por NBA 2026 en México?

Mira desde México la transmisión del partido Golden State Warriors vs. Phoenix Suns a partir de las 20:00 Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias del juego de la NBA 2026.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Golden State Warriors vs. Phoenix Suns por NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el juego entre Phoenix Suns y Golden State Warriors a partir de las 10:00 pm ET / 7:00 pm PT . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Horarios del juego Golden State Warriors vs. Phoenix Suns Ciudades en Estados Unidos 10:00 pm ET (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 pm CT (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:00 pm MT (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 pm PT (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal televisa Golden State Warriors vs. Phoenix Suns EN VIVO por NBA 2026 en México?

Si vives en México y quieres ver el juego Golden State Warriors vs. Phoenix Suns, las opciones que estarán disponibles serán a través de Prime Video o NBA League Pass , ambos en streaming online. Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el de tu preferencia y ver la NBA 2026.

¿Por qué canal transmiten Golden State Warriors vs. Phoenix Suns EN VIVO por NBA 2026?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Golden State Warriors vs. Phoenix Suns a través de la señal de NBA League Pass y Prime Video , siendo estas dos las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el enfrentamiento de la temporada 2026 de la NBA.

Cómo y dónde ver Golden State Warriors vs. Phoenix Suns por NBA 2026

Fecha: Viernes, 17 de abril de 2026

Viernes, 17 de abril de 2026 Lugar: Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona

Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona Hora: 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX

10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX Canal TV: --

-- Streaming: NBA League Pass y Prime Video

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la NBA en Prime Video

¿Qué días se transmiten los partidos de la NBA en Prime Video?

Prime Video es el nuevo hogar del baloncesto de la NBA en EE. UU., donde se retransmitirán 66 partidos de la temporada regular. Las noches oficiales de baloncesto en Prime serán los viernes. A partir de enero, también habrá partidos los jueves y sábados. Además, la plataforma tendrá derechos exclusivos para eventos clave como el torneo SoFi NBA Play-In (14-17 de abril) y las rondas eliminatorias de la Emirates NBA Cup en Las Vegas.

¿Cómo ver la NBA Cup y los Global Games en vivo?

Prime Video transmitirá 10 partidos de la fase de grupos de la Copa, incluidas las semifinales (13 de diciembre) y la gran final (16 de diciembre). Para la audiencia internacional, Prime llevará la NBA a Europa con los Global Games: el 15 de enero en Berlín y el 18 de enero en Londres.

¿Qué funciones especiales ofrece Prime Video a los aficionados?

La experiencia de streaming se renueva con herramientas interactivas diseñadas para el espectador moderno:

Multi-View: Ve hasta 4 partidos simultáneamente (requiere suscripción a NBA League Pass).

Resumen rápido: Si llegas tarde, Prime genera un clip de 2 minutos con lo mejor del partido antes de que te unas a la transmisión en vivo.

Estadísticas en tiempo real: Datos de los jugadores integrados directamente en la pantalla.

¿Quiénes son los comentaristas y analistas confirmados?

El equipo de retransmisión incluye leyendas y voces icónicas como Ian Eagle y Kevin Harlan. En el análisis, disfrutarás de la experiencia de figuras como Steve Nash, Dwyane Wade, Dirk Nowitzki y Pau Gasol, que ofrecen una cobertura en profundidad desde el estudio y sobre el terreno con reporteros como Cassidy Hubbarth.