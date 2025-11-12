Guatemala y Panamá protagonizan un enfrentamiento crucial en su camino hacia la Copa del Mundo 2026. Los Chapines recibirán a los Canaleros este jueves 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en la Ciudad de Guatemala, por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025. El duelo promete intensidad y emoción, pues ambos equipos llegan con la obligación de sumar tres puntos para no perder terreno en la carrera hacia la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Quieres saber la hora del inicio del juego? Aquí te contamos todos los detalles para que puedas ver el pitazo inicial.

Con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota, la selección guatemalteca, dirigida por Luis Fernando Tena, se ubica tercera del grupo. Su principal desafío es consolidar su rendimiento ofensivo y aprovechar la localía para imponerse ante un rival directo. El técnico mexicano ha insistido en fortalecer el juego colectivo y la presión alta como claves para superar a un conjunto panameño que suele dominar la posesión. Además, se espera una gran asistencia en el estadio para alentar al combinado nacional, que confía en repetir el nivel mostrado en su último juego como local.

Por su parte, Panamá llega al encuentro en la segunda posición con seis puntos y una ligera ventaja en la tabla. El equipo de Thomas Christiansen ha mostrado solvencia defensiva y mayor experiencia internacional, con jugadores que militan en ligas europeas y de la MLS. Una victoria en terreno guatemalteco consolidaría su camino hacia la clasificación directa y confirmaría su papel como favorito del grupo. Sin embargo, los panameños son conscientes de que el clima, la altura y la presión del público en la capital guatemalteca pueden jugar un papel importante en su rendimiento.

En el antecedente más reciente entre ambos, disputado en Ciudad de Panamá, el marcador terminó igualado 1-1, con anotaciones de Carlos Harvey para los Canaleros y Óscar Santis para los Chapines. Aquel empate dejó abierta la rivalidad que ahora se reaviva con tintes de revancha y esperanza. Con todo por decidir en esta fase, Guatemala y Panamá prometen ofrecer un choque de estrategias, entrega y emociones en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones mundialistas.

¿A qué hora ver Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026 en Estados Unidos?

A partir de las 9 p.m. ET de Florida (8 p.m. CT de Texas / 6 p.m. PT de California) , comenzará el duelo entre Guatemala y Panamá por la fecha 5 del grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026 desde el Estadio Manuel Felipe Carrera. Aquí te contamos los horarios para verlo en diferentes estados de los Estados Unidos:

Zona horaria Horario Estados de EE.UU. Eastern Time (ET) 9 p.m. ET Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida (este), Virginia, Ohio y Michigan Central Time (CT) 8 p.m. CT Texas, Illinois, Luisiana, Alabama, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Kansas (este) y Tennessee (oeste) Mountain Time (MT) 7 p.m. MT Colorado, Nuevo México, Utah, Wyoming y Montana Pacific (PT) 6 p.m. PY California, Nevada, Washington y Oregón

Horario para ver el Guatemala vs. Panamá en otros países del mundo

Si se encuentra en Guatemala, podrá disfrutar del partido a partir de las 20:00 horas, mientras que en Panamá dará inicio a las 21:00. A continuación, te compartimos los horarios en otros países del mundo.

Guatemala (Ciudad de Guatemala) : 20:00 horas

: 20:00 horas Honduras (Tegucigalpa) : 20:00 horas

: 20:00 horas El Salvador (San Salvador) : 20:00 horas

: 20:00 horas Nicaragua (Managua) : 20:00 horas

: 20:00 horas Costa Rica (San José) : 20:00 horas

: 20:00 horas Panamá (Ciudad de Panamá) : 21:00 horas

: 21:00 horas Colombia (Bogotá) : 21:00 horas

: 21:00 horas Perú (Lima) : 21:00 horas

: 21:00 horas Ecuador (Quito) : 21:00 horas

: 21:00 horas Puerto Rico (San Juan) : 22:00 horas

: 22:00 horas Cuba (La Habana) : 22:00 horas

: 22:00 horas República Dominicana (Santo Domingo) : 22:00 horas

: 22:00 horas Venezuela (Caracas) : 21:30 horas

: 21:30 horas Bolivia (Sucre) : 22:00 horas

: 22:00 horas Chile (Santiago) : 23:00 horas

: 23:00 horas Paraguay (Asunción) : 23:00 horas

: 23:00 horas Argentina (Buenos Aires) : 23:00 horas

: 23:00 horas Uruguay (Montevideo) : 23:00 horas

: 23:00 horas Brasil (Brasilia) : 23:00 horas

: 23:00 horas Canadá (Ottawa) : 21:00 horas

: 21:00 horas España (Madrid): 03:00 horas del viernes 14 de noviembre

¿Dónde ver Guatemala vs. Panamá EN VIVO en los Estados Unidos?

El partido entre Guatemala y Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026 será televisado por Telemundo Deportes Ahora, Paramount Plus y Peacock TV.

En Guatemala se verá por TiGo Sports y, posiblemente, en señal abierta por Azteca Guate (todavía a confirmar).

Por otro lado, en Panamá habrá una cobertura extensa de diversos canales y servicios streaming como Bluu, Medcom Go, RPC TV, Telemetro, TVN 2, TVMax y TVN Radio 96.5.