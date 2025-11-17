La Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 presenta uno de los enfrentamientos más esperados entre Guatemala vs. Surinam, partido correspondiente a la jornada 6 que se jugará el martes 18 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala a partir de las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (ET) . Para ver el partido en vivo online desde tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, te comparto los canales y señal streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Este duelo toma una relevancia crucial para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo A. Surinam llega con la moral alta, ocupando inesperadamente el liderato de su grupo, y buscará reafirmar su excelente posición y el crecimiento de su fútbol. Por otro lado, la Selección de Guatemala se encuentra en una situación complicada, ubicada en el último lugar del grupo tras no conseguir los resultados esperados en sus dos primeros partidos.

Guatemala se ubica en el tercer puesto del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 con 5 puntos. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Guatemala vs. Surinam EN VIVO este martes 18 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico , en lo que será uno de los partidos decisivos de la Ronda Final del Grupo G de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Surinam EN VIVO desde USA?

Este martes 18 de noviembre de 2025 se podrá ver el partido Guatemala vs. Surinam, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será única y exclusivamente por streaming a través de Paramount+ para que puedas seguir el juego Surinam-Guatemala minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Surinam lidera el Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 con 9 unidades. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

