Houston Rockets, quintos clasificados de la Conferencia Oeste, se enfrentarán a Los Angeles Lakers, cuartos clasificados, este martes 21 de abril en la segunda ronda de los playoffs 2026 de la NBA. Con los Lakers liderando la serie 1-0, el quinteto de Houston buscará el triunfo en el Juego 2 y equiparar la cuenta. Si deseas saber a qué hora juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO, mantente atento a cada detalle de este artículo.

La NBA ha confirmado el calendario oficial para la serie de primera ronda entre los Lakers y los Rockets, el cruce más electrizante del Oeste. Este enfrentamiento de titanes pone frente a frente ahora a dos leyendas vivientes que marcarán una época: LeBron James por los californianos y Kevin Durant liderando a los texanos. El Juego 2 de la serie se llevará a cabo este martes 21 de abril en el sur de California, donde los Lakers buscarán imponer su localía. La ventaja de casa será clave en estos dos primeros encuentros antes de que la serie se traslade al Toyota Center de Houston para el tercer y cuarto duelo programados para el viernes 24 y domingo 26 de abril, respectivamente.

A pesar de la mística de los Lakers, los Rockets parten como ligeros favoritos debido a las sensibles bajas de Luka Doncic y Austin Reaves. Houston llega con un arsenal joven y explosivo encabezado por Alperen Şengün, Amen Thompson y el ascendente Reed Sheppard junto al experimentado Kevin Durant (que se perdió el Juego 1 debido a un dolor en la rodilla). Por su parte, el “Rey” James apelará a su jerarquía histórica y al apoyo de Marcus Smart y Deandre Ayton para mantener vivo el sueño angelino. El ganador de esta serie al mejor de siete juegos enfrentará al vencedor del cruce entre el Oklahoma City Thunder (que llega como el sembrado número 1 y campeón defensor) y los Phoenix Suns (octavo clasificado tras eliminar en el duelo de Play-In a los Golden State Warriors).

¿A qué hora es Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026 en México?

Mira desde México la transmisión del partido Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers a partir de las 20:30 Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias del juego de la NBA 2026.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026 entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers a partir de las 10:30 pm ET / 7:30 pm PT . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Horarios del juego Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers Ciudades en Estados Unidos 10:30 pm ET (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:30 pm CT (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:30 pm MT (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:30 pm PT (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal televisa Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO por Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026 en México?

Si vives en México y quieres ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por el Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026, las opciones que estarán disponibles serán a través de TNT en televisión y HBO Max / NBA League Pass en streaming online . Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el de tu preferencia y ver la NBA 2026.

¿Por qué canal transmiten Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO por Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por el Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026 a través de la señal de TNT y HBO Max / NBA League Pass , siendo estas dos las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el enfrentamiento de la temporada 2026 de la NBA.

Cómo y dónde ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por NBA 2026

Fecha: Martes, 21 de abril de 2026

Martes, 21 de abril de 2026 Lugar: Crypto.com Arena en Los Ángeles, California

Crypto.com Arena en Los Ángeles, California Hora: 10:30 pm ET / 8:30 pm Tiempo del Centro de CDMX

10:30 pm ET / 8:30 pm Tiempo del Centro de CDMX Canal TV: --

-- Streaming: NBA League Pass y Prime Video

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la NBA en TNT y HBO Max

¿Todavía se pueden ver los juegos de la NBA a través de Max?

Hasta el cierre de la temporada 2024-2025, podías disfrutar de la NBA en Max (antes HBO Max) mediante el complemento B/R Sports. Sin embargo, es importante que sepas que el acuerdo histórico entre la liga y TNT Sports finalizó oficialmente. Actualmente, en esta temporada 2025-2026, los derechos de transmisión han migrado hacia nuevas plataformas, marcando el fin de una era para los juegos transmitidos originalmente por TNT.

¿Qué se necesitaba para ver la NBA en Max con el B/R Sports Add-on?

Para acceder a los partidos en vivo, los usuarios debían contar con un plan Standard o Premium de Max y pagar un costo adicional por el complemento de Bleacher Report. Esta opción incluía las famosas carteleras dobles de los martes y jueves, además del icónico programa Inside the NBA. Aunque fue una solución popular de streaming, las restricciones de “blackout” local seguían aplicando según la ubicación del espectador.

¿Quién transmite la NBA en vivo ahora en la temporada 2025-2026?

Con el nuevo panorama de derechos televisivos que entró en vigor para este año, los juegos que antes veías en TNT y Max ahora se distribuyen entre nuevos socios estratégicos. Si buscas dónde ver la NBA hoy, las plataformas principales en Estados Unidos son NBC, Amazon Prime Video y ESPN/ABC. Este cambio ofrece más opciones de streaming online, especialmente para los usuarios que prefieren plataformas digitales sobre el cable tradicional.

¿Qué pasará con programas como ‘Inside the NBA’ tras el cambio?

El fin de la alianza con TNT tras la temporada 2024-2025 generó mucha incertidumbre sobre el contenido adicional. Aunque Max servía como el hogar digital para el análisis pre y post-partido, el movimiento hacia Amazon y NBC ha reconfigurado la forma en que consumimos la NBA. Si eres un fanático que busca transmisiones en español y calidad 4K, te recomendamos verificar las nuevas suscripciones de Prime Video y los canales locales de NBC.