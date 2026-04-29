La emoción de los Playoffs de la NBA 2026 regresa este miércoles 29 de abril con el esperado Juego 5 entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers. Tras una serie llena de sorpresas, los angelinos buscan cerrar la llave en el Crypto.com Arena luego de perder la oportunidad de barrida en Texas. El encuentro está programado para iniciar a las 10:00 p.m. ET (Hora del Este) y 7:00 p.m. PT (Hora del Pacífico) en Estados Unidos y, para quienes siguen la acción desde México, la transmisión oficial comenzará a las 8:00 p.m. (Tiempo del Centro), horario ideal para disfrutar del básquetbol. Los Lakers intentarán superar las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves, mientras que Houston confía en su reciente victoria y el posible regreso de Kevin Durant. Si buscas a qué hora juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers en vivo por el Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026, te compartimos los horarios tanto en México, Estados Unidos y el resto del mundo. Este enfrentamiento de primera ronda ha demostrado que la localía es clave y el equipo de Los Ángeles intentará imponer condiciones para asegurar su lugar en las semifinales de Conferencia Oeste.

¿A qué hora juega Rockets vs. Lakers por Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026 en México?

Mira desde México la transmisión del cuarto partido de la serie Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers a partir de las 20:00 Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias del juego de la NBA 2026.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Rockets vs. Lakers por Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026 entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers a partir de las 10:00 pm ET / 7:00 pm PT . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Horarios del juego Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers Ciudades en Estados Unidos 10:00 pm ET (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 pm CT (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:00 pm MT (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 pm PT (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal televisa Rockets vs. Lakers EN VIVO por Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026 en México?

Si vives en México y quieres ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por el Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026, las opciones que estarán disponibles serán a través de ESPN por TV y Disney+ Premium por streaming online . Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el de tu preferencia y ver la NBA 2026.

¿Por qué canal transmiten Rockets-Lakers EN VIVO por Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por el Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026 a través de la señal de NBA League Pass y ESPN / ABC , siendo estas las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el enfrentamiento de la temporada 2026 de la NBA.

Cómo y dónde ver Rockets vs. Lakers por NBA 2026

Fecha: Miércoles, 29 de abril de 2026

Miércoles, 29 de abril de 2026 Lugar: Crypto.com Arena en Los Ángeles, California

Crypto.com Arena en Los Ángeles, California Hora: 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX

10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX Streaming: NBA League Pass y ESPN/ABC

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la NBA en ESPN y ABC

¿Cuándo inician los partidos de la NBA por ESPN y ABC?

La temporada arranca con carteleras dobles imperdibles durante la semana de apertura. El pmiércoles 22 de octubre de 2025, los Cavs visitan a los Knicks, seguido por el esperado debut del seleccionado número uno del Draft, Cooper Flagg, en el duelo entre Mavs y Spurs. El jueves 23 de octubre, la actividad continúa con la revancha de las finales entre Pacers y Thunder, cerrando la jornada con la visita de los Nuggets a los Golden State Warriors.

¿Cuál es la gran novedad en la cobertura de este año?

El cambio más importante para esta temporada es la integración de “Inside the NBA”. El programa de estudio, ganador de 21 premios Emmy, se une a ESPN y ABC para las previas, medios tiempos y análisis postpartido. El icónico equipo formado por Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal y Kenny Smith estará presente en los eventos de mayor perfil, incluyendo la semana de apertura, el día de Navidad y las finales de la NBA.

¿Cómo puedo ver los juegos de la NBA por streaming en EE. UU.?

Para esta campaña, todos los juegos transmitidos por las cadenas mencionadas estarán disponibles a través del nuevo servicio de streaming directo al consumidor de ESPN. Esta plataforma permite a los residentes en Estados Unidos acceder a la programación sin necesidad de cables tradicionales, facilitando el seguimiento de sus equipos favoritos desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV con una conexión estable a internet.

¿Cuáles son los días y horarios de los partidos estelares?

Miércoles y viernes: Noches tradicionales de carteleras dobles por ESPN.

Noches tradicionales de carteleras dobles por ESPN. Sábados (NBA Saturday Primetime): Inicia el 24 de enero por ABC con partidos de alto perfil como Knicks-Sixers y Lakers-Mavericks.

Inicia el 24 de enero por ABC con partidos de alto perfil como Knicks-Sixers y Lakers-Mavericks. Domingos (NBA Sunday Showcase): Encuentros estelares por la tarde en ABC a partir del 8 de febrero.

Encuentros estelares por la tarde en ABC a partir del 8 de febrero. Fechas especiales: Cobertura exclusiva en Acción de Gracias y la clásica jornada quíntuple del Día de Navidad.

¿Quiénes narran los partidos esta temporada?

El equipo de voces líderes lo encabeza Mike Breen, quien regresa para otra temporada como el relator principal. En los comentarios lo acompañarán Tim Legler y Richard Jefferson, formando la tripulación estelar de las transmisiones. Para la audiencia hispana, destaca la presencia de Jorge Sedano en los reportajes desde la duela, junto a un equipo de expertos que incluye a Doris Burke, Malika Andrews y Kendrick Perkins en el análisis táctico.