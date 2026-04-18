Houston Rockets, quintos clasificados de la Conferencia Oeste, se enfrentarán a Los Angeles Lakers, cuartos clasificados, este sábado 18 de abril en la primera ronda de los playoffs 2026 de la NBA. Estos dos equipos no se han visto las caras en la postemporada desde 2020, cuando los Lakers de LeBron James arrollaron a los Rockets (liderados en aquel entonces por James Harden) camino al campeonato. Si quieres saber a qué hora juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO, mantente atento a cada detalle de este artículo. La paridad es total, con ambas franquicias separadas apenas por una victoria en la temporada regular que recién termina.

La NBA ha confirmado el calendario oficial para la serie de primera ronda entre los Lakers y los Rockets, el cruce más electrizante del Oeste. Este enfrentamiento de titanes pone frente a frente ahora a dos leyendas vivientes que marcarán una época: LeBron James por los californianos y Kevin Durant liderando a los texanos. El Juego 2 de la serie se llevará a cabo este martes 21 de abril en el sur de California, donde los Lakers buscarán imponer su localía. La ventaja de casa será clave en estos dos primeros encuentros antes de que la serie se traslade al Toyota Center de Houston para el tercer y cuarto duelo programados para el viernes 24 y domingo 26 de abril, respectivamente.

A pesar de la mística de los Lakers, los Rockets parten como ligeros favoritos debido a las sensibles bajas de Luka Doncic y Austin Reaves. Houston llega con un arsenal joven y explosivo encabezado por Alperen Şengün, Amen Thompson y el ascendente Reed Sheppard junto al experimentado Kevin Durant. Por su parte, el “Rey” James apelará a su jerarquía histórica y al apoyo de Marcus Smart y Deandre Ayton para mantener vivo el sueño angelino. El ganador de esta serie al mejor de siete juegos enfrentará al vencedor del cruce entre el Oklahoma City Thunder (que llega como el sembrado número 1 y campeón defensor) y el octavo clasificado (rival que surgirá del duelo de Play-In entre los Phoenix Suns y Golden State Warriors).

¿A qué hora juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por NBA 2026 en México?

Mira desde México la transmisión del partido Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers a partir de las 18:30 Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias del juego de la NBA 2026.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el juego entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers a partir de las 8:30 pm ET / 5:30 pm PT . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Horarios del juego Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers Ciudades en Estados Unidos 8:30 pm ET (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:30 pm CT (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:30 pm MT (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:30 pm PT (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal televisa Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO por NBA 2026 en México?

Si vives en México y quieres ver el juego Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers, las opciones que estarán disponibles serán a través de Prime Video o NBA League Pass , ambos en streaming online. Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el de tu preferencia y ver la NBA 2026.

¿Por qué canal transmiten Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO por NBA 2026?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers a través de la señal de NBA League Pass y Prime Video , siendo estas dos las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el enfrentamiento de la temporada 2026 de la NBA.

Cómo y dónde ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por NBA 2026

Fecha: Sábado, 18 de abril de 2026

Sábado, 18 de abril de 2026 Lugar: Crypto.com Arena en Los Ángeles, California

Crypto.com Arena en Los Ángeles, California Hora: 8:30 pm ET / 5:30 pm Tiempo del Centro de CDMX

8:30 pm ET / 5:30 pm Tiempo del Centro de CDMX Canal TV: --

-- Streaming: NBA League Pass y Prime Video

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la NBA en Prime Video

¿Qué días se transmiten los partidos de la NBA en Prime Video?

Prime Video es el nuevo hogar del baloncesto de la NBA en EE. UU., donde se retransmitirán 66 partidos de la temporada regular. Las noches oficiales de baloncesto en Prime serán los viernes. A partir de enero, también habrá partidos los jueves y sábados. Además, la plataforma tendrá derechos exclusivos para eventos clave como el torneo SoFi NBA Play-In (14-17 de abril) y las rondas eliminatorias de la Emirates NBA Cup en Las Vegas.

¿Cómo ver la NBA Cup y los Global Games en vivo?

Prime Video transmitirá 10 partidos de la fase de grupos de la Copa, incluidas las semifinales (13 de diciembre) y la gran final (16 de diciembre). Para la audiencia internacional, Prime llevará la NBA a Europa con los Global Games: el 15 de enero en Berlín y el 18 de enero en Londres.

¿Qué funciones especiales ofrece Prime Video a los aficionados?

La experiencia de streaming se renueva con herramientas interactivas diseñadas para el espectador moderno:

Multi-View: Ve hasta 4 partidos simultáneamente (requiere suscripción a NBA League Pass).

Resumen rápido: Si llegas tarde, Prime genera un clip de 2 minutos con lo mejor del partido antes de que te unas a la transmisión en vivo.

Estadísticas en tiempo real: Datos de los jugadores integrados directamente en la pantalla.

¿Quiénes son los comentaristas y analistas confirmados?

El equipo de retransmisión incluye leyendas y voces icónicas como Ian Eagle y Kevin Harlan. En el análisis, disfrutarás de la experiencia de figuras como Steve Nash, Dwyane Wade, Dirk Nowitzki y Pau Gasol, que ofrecen una cobertura en profundidad desde el estudio y sobre el terreno con reporteros como Cassidy Hubbarth.