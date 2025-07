La final de la Eurocopa Femenina 2025 en Basilea promete ser un choque épico entre dos de las potencias del fútbol mundial: Inglaterra y España. Las Lionesses, vigentes campeonas, aspiran a un histórico bicampeonato europeo, lo que las convertiría en la tercera nación en lograr la hazaña. Su camino hasta la final ha sido una prueba de carácter y resiliencia, recuperándose de una derrota inicial para conseguir victorias cruciales y avanzar tras dramáticas tandas de penaltis en los cuartos de final y una prórroga en las semifinales. Aquí te contamos los horarios y canales para ver en vivo el partido según tu país, incluyendo España, Estados Unidos, México y toda Latinoamérica.

El equipo inglés, dirigido por la veterana entrenadora Sarina Wiegman, llega a su tercera final consecutiva en torneos importantes. Wiegman, la primera entrenadora en la historia en alcanzar este hito, buscará mantener su récord perfecto en las finales de la Eurocopa Femenina, habiendo ganado las dos anteriores. Sin embargo, su historial reciente contra España incluye una dolorosa derrota por 1-0 en la final del Mundial de 2023, un recuerdo que añade una capa de tensión a este nuevo enfrentamiento.

Por su parte, España, que nunca ha ganado la Eurocopa, llega a la final como favorita tras una campaña impecable. La Roja lideró su grupo y eliminó a Suiza en cuartos de final, antes de conseguir una dramática victoria por 1-0 sobre Alemania en las semifinales, gracias a un gol de Aitana Bonmatí en el minuto 113. Con el objetivo de ganar un tercer título importante consecutivo tras el Mundial 2023 y la Nations League 2024, España busca vengar su reciente historial de derrotas en la Eurocopa contra las Lionesses.

Las selecciones de España e Inglaterra se enfrentan en la gran final de la Eurocopa Femenina 2025. Consulta hora y canal para ver el partido en vivo desde USA, México y Madrid. | Crédito: uefa.com/womenseuro

¿A qué hora ver el partido Inglaterra vs. Alemania en Madrid?

En territorio español, el encuentro se disputará a las 18:00 horas del domingo 27 de julio. Como país anfitrión de una de las selecciones protagonistas de la final de la Eurocopa Femenina 2025, la cobertura será amplia y de acceso generalizado, tanto en televisión abierta como por plataformas digitales.

Podrás ver el partido en TVE La 1 y RTVE Play de forma gratuita. Además, estará disponible en Movistar+, fuboTV y tabii, lo que permite seguir el juego en cualquier dispositivo conectado.

¿A qué hora comienza el Inglaterra vs. Alemania desde Estados Unidos?

Los aficionados al fútbol femenino en Estados Unidos podrán disfrutar del partidazo Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa Femenina 2025 en horario vespertino, ideal para seguirlo en directo desde casa o en streaming. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. ET y 9:00 a.m. PT, dependiendo de tu zona horaria.

La transmisión estará disponible en diversas plataformas: fuboTV, ViX, Foxsports.com, la app de FOX Sports y el canal FOX Network, asegurando así una cobertura completa tanto en inglés como en español.

España vs. Inglaterra se juega por el título europeo. Averigua qué canales transmiten la final de la Euro Femenina 2025 en TV y streaming en varios países, incluyendo México, USA y España. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

Horario para ver Inglaterra vs. Alemania en México

En México, el partido entre España y Alemania podrá verse a partir de la 10:00 a.m., hora del centro del país. Es un horario perfecto para disfrutar del encuentro a la hora del brunch o en compañía de amigos y familia.

La transmisión oficial para el territorio mexicano estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que ofrecen cobertura de toda la Eurocopa Femenina 2025.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Alemania en los países de Latinoamérica?

La semifinal también podrá seguirse en directo desde distintos países de Latinoamérica, donde hay gran interés por el fútbol femenino europeo. Los horarios varían según el país, pero todos contarán con la señal de ESPN y Disney+, tanto en televisión por cable como en streaming.

Aquí te dejamos los horarios locales para que no te pierdas el arranque del encuentro en tu región:

PAÍS HORA LOCAL CANALES Argentina, Uruguay y Paraguay 1:00 p.m. ESPN, Disney+ Perú, Colombia y Ecuador 11:00 a.m. ESPN, Disney+ Chile, Bolivia y Venezuela 12:00 p.m. ESPN, Disney+

Las selecciones de Inglaterra y España se enfrentan en la gran final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 este domingo 27 de julio en el St. Jakob Park de Basilea. | Crédito: Ronie Bautista / GEC