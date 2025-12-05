La MLS Cup 2025 ha llegado a su gran final, donde los campeones de la Conferencia Este, Inter Miami CF del argentino Lionel Messi, se enfrentarán a los ganadores de la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps FC del alemán Thomas Müller y el peruano Kenji Cabrera, este sábado 6 de diciembre por el prestigioso Trofeo Philip F. Anschutz. Este enfrentamiento es histórico, ya que tanto The Herons como los Blue and White hacen su primera aparición en la final de la MLS, garantizando que la trigésima temporada de la liga coronará a un campeón inédito.

El partido decisivo se jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida (casa del Inter Miami) y promete revancha, considerando que estos equipos ya se midieron en las Semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 a principios de año, donde los Whitecaps se impusieron con un abrumador marcador global de 5-1. A continuación, te explicamos al detalle a qué hora ver el duelo Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps en Estados Unidos, Argentina México y el resto de países del mundo.

El Inter Miami, teniendo a Lionel Messi como máxima figura, espera proclamarse campeón en el Chase Stadium. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

¿A qué hora inicia el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO por la Final de la MLS Cup 2025 en USA, Argentina y México?

Estos son los horarios por país para ver el partido Inter Miami CF vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025:

ZONA HORARIA ESTADOS DE EE.UU. 2:30 PM ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 1:30 PM CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 12:30 PM MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 11:30 AM PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

En Argentina, los seguidores de Messi y compañía podrán ver el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2026 a partir de las 2:30 p.m. (Hora de Buenos Aires), mientras que en México, el encuentro se podrá disfrutar a las 1:30 p.m. (Tiempo del Centro de México).

El Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025 apunta a ser uno de los partidos más emocionantes de este fin de semana. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora inicia el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO por la Final de la MLS Cup 2025 en el resto del mundo?

Esta es la lista de horarios de otros países para ver el juego entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025 por TV y online vía FOX y FOX Deportes en Estados Unidos; TSN y RDS en Canadá; y MLS Season Pass de Apple TV para el resto del mundo.

Guatemala: 1:30 PM

Nicaragua: 1:30 PM

El Salvador: 1:30 PM

Panamá: 2:30 PM

Ecuador: 2:30 PM

Colombia: 2:30 PM

Perú: 2:30 PM

Venezuela: 3:30 PM

Bolivia: 3:30 PM

Chile: 4:30 PM

Paraguay: 4:30 PM

Uruguay: 4:30 PM

Brasil: 4:30 PM

Reino Unido: 5:00 PM

España: 6:00 PM

Alemania: 6:00 PM

Italia: 6:00 PM