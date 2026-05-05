Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo de 2026 en el Emirates Stadium de Londres a las 14 horas COL/PER/ECU (20 hora local) , correspondiente a la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2026, en un duelo decisivo rumbo a la gran final de Budapest. Con el argentino Julián Álvarez, el equipo Colchonero buscará el objetivo de la mano Diego Simeone. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país como Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

El partido de ida dejó una eliminatoria completamente abierta tras un duelo muy parejo en el que ambos equipos respondieron en los momentos clave. El conjunto dirigido por Mikel Arteta golpeó primero justo antes del descanso, cuando Viktor Gyökeres convirtió un penalti en el minuto 44. Sin embargo, la reacción llegó de inmediato en la segunda parte: Julián Álvarez igualó el marcador desde los once metros en el minuto 56, sellando el 1-1 definitivo en un encuentro de máxima intensidad.

¿A qué hora juega Julián Álvarez, Arsenal - Atlético de Madrid EN VIVO?

El decisivo encuentro entre el Arsenal vs. Atlético de Madrid de semifinal de vuelta se juega el martes 5 de mayo a las 21:00 en Londres (hora peninsular de España), 13:00 CDMX, 15:00 Perú/Colombia y 16:00 Argentina . A continuación, la lista de horarios por región para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo.

Región / País Ciudad de referencia Hora local del partido España (peninsular) Madrid 21:00 Reino Unido Londres 20:00 Portugal Lisboa 20:00 México (Centro: CDMX) Ciudad de México 13:00 México (Pacífico: Tijuana) Tijuana 11:00 México (Sureste: Cancún) Cancún 14:00 Estados Unidos (ET) Nueva York 15:00 Estados Unidos (CT) Chicago 14:00 Estados Unidos (MT) Denver 13:00 Estados Unidos (PT) Los Ángeles 12:00 Canadá (ET) Toronto 15:00 Perú Lima 14:00 Colombia Bogotá 14:00 Ecuador Quito 14:00 Bolivia La Paz 15:00 Venezuela Caracas 15:00 Chile Santiago 16:00 Argentina Buenos Aires 16:00 Uruguay Montevideo 16:00 Paraguay Asunción 16:00 Brasil (Brasilia) São Paulo 16:00 Brasil (Manaos) Manaos 15:00 Brasil (Acre) Rio Branco 14:00 Centroamérica (general) San José / Ciudad de Guatemala 13:00 República Dominicana Santo Domingo 16:00 Puerto Rico San Juan 16:00 Paraguay Asunción 16:00 Marruecos Rabat 20:00 Argelia / Túnez Argel / Túnez 21:00 Nigeria Lagos 20:00 Sudáfrica Johannesburgo 21:00 Turquía Estambul 22:00 Catar / Arabia Saudí Doha / Riad 22:00 Emiratos Árabes Unidos Dubái 23:00 India Nueva Delhi 00:30 (madrugada 6/5) China Pekín 03:00 (madrugada 6/5) Japón Tokio 04:00 (madrugada 6/5) Australia (Sydney) Sídney 05:00 (madrugada 6/5)

Alineaciones posibles de Arsenal y Atlético de Madrid

Arsenal no contará con Jurrien Timber ni Kai Havertz, ambos fuera por lesión en la recta final de la temporada. Además, el capitán Martin Ødegaard se mantiene en duda tras perderse el partido de liga ante el Fulham. Por su parte, Atlético de Madrid también llega con ausencias en todas sus líneas para el partido en Inglaterra. Diego Simeone no tendrá disponibles a José María Giménez, Nicolás González ni Pablo Barrios, tres bajas que obligan a modificar la defensa, el mediocampo y el ataque colchonero.

Arsenal : David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres.

: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giovani Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.