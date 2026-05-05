Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo de 2026 en el Emirates Stadium de Londres a las 14 horas COL/PER/ECU (20 hora local), correspondiente a la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2026, en un duelo decisivo rumbo a la gran final de Budapest. Con el argentino Julián Álvarez, el equipo Colchonero buscará el objetivo de la mano Diego Simeone. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios por país como Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

El partido de ida dejó una eliminatoria completamente abierta tras un duelo muy parejo en el que ambos equipos respondieron en los momentos clave. El conjunto dirigido por Mikel Arteta golpeó primero justo antes del descanso, cuando Viktor Gyökeres convirtió un penalti en el minuto 44. Sin embargo, la reacción llegó de inmediato en la segunda parte: Julián Álvarez igualó el marcador desde los once metros en el minuto 56, sellando el 1-1 definitivo en un encuentro de máxima intensidad.

¿A qué hora juega Julián Álvarez, Arsenal - Atlético de Madrid EN VIVO?

El decisivo encuentro entre el Arsenal vs. Atlético de Madrid de semifinal de vuelta se juega el martes 5 de mayo a las 21:00 en Londres (hora peninsular de España), 13:00 CDMX, 15:00 Perú/Colombia y 16:00 Argentina. A continuación, la lista de horarios por región para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo.

Región / PaísCiudad de referenciaHora local del partido
España (peninsular)Madrid21:00
Reino UnidoLondres20:00
PortugalLisboa20:00
México (Centro: CDMX)Ciudad de México13:00
México (Pacífico: Tijuana)Tijuana11:00
México (Sureste: Cancún)Cancún14:00
Estados Unidos (ET)Nueva York15:00
Estados Unidos (CT)Chicago14:00
Estados Unidos (MT)Denver13:00
Estados Unidos (PT)Los Ángeles12:00
Canadá (ET)Toronto15:00
PerúLima14:00
ColombiaBogotá14:00
EcuadorQuito14:00
BoliviaLa Paz15:00
VenezuelaCaracas15:00
ChileSantiago16:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
ParaguayAsunción16:00
Brasil (Brasilia)São Paulo16:00
Brasil (Manaos)Manaos15:00
Brasil (Acre)Rio Branco14:00
Centroamérica (general)San José / Ciudad de Guatemala13:00
República DominicanaSanto Domingo16:00
Puerto RicoSan Juan16:00
ParaguayAsunción16:00
MarruecosRabat20:00
Argelia / TúnezArgel / Túnez21:00
NigeriaLagos20:00
SudáfricaJohannesburgo21:00
TurquíaEstambul22:00
Catar / Arabia SaudíDoha / Riad22:00
Emiratos Árabes UnidosDubái23:00
IndiaNueva Delhi00:30 (madrugada 6/5)
ChinaPekín03:00 (madrugada 6/5)
JapónTokio04:00 (madrugada 6/5)
Australia (Sydney)Sídney05:00 (madrugada 6/5)

Alineaciones posibles de Arsenal y Atlético de Madrid

Arsenal no contará con Jurrien Timber ni Kai Havertz, ambos fuera por lesión en la recta final de la temporada. Además, el capitán Martin Ødegaard se mantiene en duda tras perderse el partido de liga ante el Fulham. Por su parte, Atlético de Madrid también llega con ausencias en todas sus líneas para el partido en Inglaterra. Diego Simeone no tendrá disponibles a José María Giménez, Nicolás González ni Pablo Barrios, tres bajas que obligan a modificar la defensa, el mediocampo y el ataque colchonero.

  • Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres.
  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giovani Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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