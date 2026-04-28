La semifinal de ida de la UEFA Champions League 2025/26 enfrentará al Atlético de Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, programado para las 21:00 (hora local). Será el primer capítulo de una eliminatoria a doble partido que se definirá en Londres, donde el atacante argentino Julián Álvarez buscará dar el primer golpe junto a su equipo para cerrar la llave en el Emirates Stadium de Londres. Conoce cuáles son los horarios por región para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo online.
¿A qué hora juega Julián Álvarez el partido Atlético-Arsenal por Champions League?
El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) se juega el miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 en Madrid (hora peninsular española).
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|España
|Madrid
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Países Bajos
|Ámsterdam
|21:00
|Grecia
|Atenas
|22:00
|Islandia
|Reikiavik
|19:00
Norteamérica
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (ET)
|Nueva York / Miami
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|Chicago / Houston
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles
|12:00
|México
|Ciudad de México
|13:00
|Canadá (ET)
|Toronto
|15:00
|Canadá (PT)
|Vancouver
|12:00
Centroamérica y Caribe
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|13:00
|El Salvador
|San Salvador
|13:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|13:00
|Nicaragua
|Managua
|13:00
|Costa Rica
|San José
|13:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|14:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|15:00
|Puerto Rico
|San Juan
|15:00
Sudamérica
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Chile
|Santiago
|15:00
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Brasil (Brasilia, -03)
|Brasilia / São Paulo
|16:00
Otros países
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Marruecos
|Rabat
|20:00
|Turquía
|Estambul
|22:00
|Arabia Saudita
|Riad
|22:00
|India
|Nueva Delhi
|00:30 (jueves 30)
|Indonesia (Jakarta)
|Yakarta
|02:00 (jueves 30)
|Hong Kong
|Hong Kong
|03:00 (jueves 30)
|Japón
|Tokio
|04:00 (jueves 30)
|Australia (Sydney)
|Sídney
|05:00 (jueves 30)
Fecha, hora, TV y dónde ver online Atlético-Arsenal
- Partido: Atlético de Madrid vs Arsenal
- Fecha: Miércoles 29 de abril
- Fase: Partido de ida semifinal
- Torneo: Champions League
- Horario: 21 horas de Madrid
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano