Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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La semifinal de ida de la UEFA Champions League 2025/26 enfrentará al Atlético de Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, programado para las 21:00 (hora local). Será el primer capítulo de una eliminatoria a doble partido que se definirá en Londres, donde el atacante argentino Julián Álvarez buscará dar el primer golpe junto a su equipo para cerrar la llave en el Emirates Stadium de Londres. Conoce cuáles son los horarios por región para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo online.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Atlético-Arsenal EN VIVO HOY 29d e abril por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Atlético-Arsenal EN VIVO HOY 29d e abril por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿A qué hora juega Julián Álvarez el partido Atlético-Arsenal por Champions League?

El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) se juega el miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 en Madrid (hora peninsular española).

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
EspañaMadrid21:00
PortugalLisboa20:00
Reino UnidoLondres20:00
FranciaParís21:00
AlemaniaBerlín21:00
ItaliaRoma21:00
Países BajosÁmsterdam21:00
GreciaAtenas22:00
IslandiaReikiavik19:00

Norteamérica

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (ET)Nueva York / Miami15:00
Estados Unidos (CT)Chicago / Houston14:00
Estados Unidos (MT)Denver13:00
Estados Unidos (PT)Los Ángeles12:00
MéxicoCiudad de México13:00
Canadá (ET)Toronto15:00
Canadá (PT)Vancouver12:00

Centroamérica y Caribe

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
GuatemalaCiudad de Guatemala13:00
El SalvadorSan Salvador13:00
HondurasTegucigalpa13:00
NicaraguaManagua13:00
Costa RicaSan José13:00
PanamáCiudad de Panamá14:00
República DominicanaSanto Domingo15:00
Puerto RicoSan Juan15:00

Sudamérica

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
ColombiaBogotá14:00
PerúLima14:00
EcuadorQuito14:00
VenezuelaCaracas15:00
BoliviaLa Paz15:00
ChileSantiago15:00
ParaguayAsunción15:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
Brasil (Brasilia, -03)Brasilia / São Paulo16:00

Otros países

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
MarruecosRabat20:00
TurquíaEstambul22:00
Arabia SauditaRiad22:00
IndiaNueva Delhi00:30 (jueves 30)
Indonesia (Jakarta)Yakarta02:00 (jueves 30)
Hong KongHong Kong03:00 (jueves 30)
JapónTokio04:00 (jueves 30)
Australia (Sydney)Sídney05:00 (jueves 30)

Fecha, hora, TV y dónde ver online Atlético-Arsenal

  • Partido: Atlético de Madrid vs Arsenal
  • Fecha: Miércoles 29 de abril
  • Fase: Partido de ida semifinal
  • Torneo: Champions League
  • Horario: 21 horas de Madrid
  • Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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