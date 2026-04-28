La semifinal de ida de la UEFA Champions League 2025/26 enfrentará al Atlético de Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, programado para las 21:00 (hora local) . Será el primer capítulo de una eliminatoria a doble partido que se definirá en Londres, donde el atacante argentino Julián Álvarez buscará dar el primer golpe junto a su equipo para cerrar la llave en el Emirates Stadium de Londres. Conoce cuáles son los horarios por región para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo online.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Atlético-Arsenal EN VIVO HOY 29d e abril por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Julián Álvarez el partido Atlético-Arsenal por Champions League?

El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) se juega el miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 en Madrid (hora peninsular española).

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido España Madrid 21:00 Portugal Lisboa 20:00 Reino Unido Londres 20:00 Francia París 21:00 Alemania Berlín 21:00 Italia Roma 21:00 Países Bajos Ámsterdam 21:00 Grecia Atenas 22:00 Islandia Reikiavik 19:00

Norteamérica

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido Estados Unidos (ET) Nueva York / Miami 15:00 Estados Unidos (CT) Chicago / Houston 14:00 Estados Unidos (MT) Denver 13:00 Estados Unidos (PT) Los Ángeles 12:00 México Ciudad de México 13:00 Canadá (ET) Toronto 15:00 Canadá (PT) Vancouver 12:00

Centroamérica y Caribe

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido Guatemala Ciudad de Guatemala 13:00 El Salvador San Salvador 13:00 Honduras Tegucigalpa 13:00 Nicaragua Managua 13:00 Costa Rica San José 13:00 Panamá Ciudad de Panamá 14:00 República Dominicana Santo Domingo 15:00 Puerto Rico San Juan 15:00

Sudamérica

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido Colombia Bogotá 14:00 Perú Lima 14:00 Ecuador Quito 14:00 Venezuela Caracas 15:00 Bolivia La Paz 15:00 Chile Santiago 15:00 Paraguay Asunción 15:00 Argentina Buenos Aires 16:00 Uruguay Montevideo 16:00 Brasil (Brasilia, -03) Brasilia / São Paulo 16:00

Otros países

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido Marruecos Rabat 20:00 Turquía Estambul 22:00 Arabia Saudita Riad 22:00 India Nueva Delhi 00:30 (jueves 30) Indonesia (Jakarta) Yakarta 02:00 (jueves 30) Hong Kong Hong Kong 03:00 (jueves 30) Japón Tokio 04:00 (jueves 30) Australia (Sydney) Sídney 05:00 (jueves 30)

Fecha, hora, TV y dónde ver online Atlético-Arsenal

Partido: Atlético de Madrid vs Arsenal

Fecha: Miércoles 29 de abril

Fase: Partido de ida semifinal

Torneo: Champions League

Horario: 21 horas de Madrid

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano