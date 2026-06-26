El encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo I se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston. (Foto: Imagen creada por Mag El Comercio usando Gemini)
El encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo I se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston. (Foto: Imagen creada por Mag El Comercio usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 llega a su etapa final y uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que disputen Francia y Noruega este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston. Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappe, figura de la selección francesa, quien buscará liderar a su equipo hacia una nueva victoria antes de los cruces de eliminación directa.

Los aficionados en México, Estados Unidos y Latinoamérica buscan conocer el horario exacto del compromiso para no perderse ningún detalle de este duelo decisivo del Grupo I. Si quieres saber a qué hora juega Mbappé en tu ciudad y qué canales transmitirán el partido en vivo, aquí te presentamos la guía completa.

¿A qué hora juega Francia vs. Noruega en cada región de México?

El partido entre Francia y Noruega comenzará a las 13:00 horas del centro de México; sin embargo, el horario cambia según la región del país.

Región de MéxicoHora
Ciudad de México (CDMX)13:00
Estado de México13:00
Jalisco (Guadalajara)13:00
Nuevo León (Monterrey)13:00
Puebla13:00
Guanajuato13:00
Quintana Roo (Cancún)14:00
Baja California (Tijuana)12:00
Baja California Sur13:00
Sonora12:00
Chihuahua12:00
Sinaloa12:00

Horarios de Francia vs. Noruega por país

El encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo I se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston.

País / RegiónHora
México13:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Panamá14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
Estados Unidos (ET)15:00
Estados Unidos (CT)14:00
Estados Unidos (MT)13:00
Estados Unidos (PT)12:00
Venezuela15:00
Bolivia15:00
Chile15:00
Paraguay15:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Brasil16:00
España21:00

¿Qué canal transmite Francia vs. Noruega EN VIVO por país?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming según el país donde se encuentren.

PaísCanal de TV y Streaming
MéxicoSky Sports, ViX Premium
GuatemalaDirecTV Sports, DGO
HondurasDirecTV Sports, DGO
El SalvadorDirecTV Sports, DGO
NicaraguaDirecTV Sports, DGO
Costa RicaDirecTV Sports, DGO
PanamáRPC TV, DirecTV Sports, DGO
ColombiaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
EcuadorDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
PerúDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
VenezuelaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
BoliviaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ChileDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ParaguayDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ArgentinaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
UruguayDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
Estados UnidosFOX Sports, FS1, FOX Deportes, Telemundo, Peacock
EspañaRTVE, RTVE Play, DAZN

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC