La fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 llega a su etapa final y uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que disputen Francia y Noruega este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston. Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappe, figura de la selección francesa, quien buscará liderar a su equipo hacia una nueva victoria antes de los cruces de eliminación directa.

Los aficionados en México, Estados Unidos y Latinoamérica buscan conocer el horario exacto del compromiso para no perderse ningún detalle de este duelo decisivo del Grupo I. Si quieres saber a qué hora juega Mbappé en tu ciudad y qué canales transmitirán el partido en vivo, aquí te presentamos la guía completa.

¿A qué hora juega Francia vs. Noruega en cada región de México?

El partido entre Francia y Noruega comenzará a las 13:00 horas del centro de México; sin embargo, el horario cambia según la región del país.

Región de México Hora Ciudad de México (CDMX) 13:00 Estado de México 13:00 Jalisco (Guadalajara) 13:00 Nuevo León (Monterrey) 13:00 Puebla 13:00 Guanajuato 13:00 Quintana Roo (Cancún) 14:00 Baja California (Tijuana) 12:00 Baja California Sur 13:00 Sonora 12:00 Chihuahua 12:00 Sinaloa 12:00

Horarios de Francia vs. Noruega por país

El encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo I se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston.

País / Región Hora México 13:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Estados Unidos (CT) 14:00 Estados Unidos (MT) 13:00 Estados Unidos (PT) 12:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 Chile 15:00 Paraguay 15:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil 16:00 España 21:00

¿Qué canal transmite Francia vs. Noruega EN VIVO por país?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming según el país donde se encuentren.