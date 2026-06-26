La fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 llega a su etapa final y uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que disputen Francia y Noruega este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston. Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappe, figura de la selección francesa, quien buscará liderar a su equipo hacia una nueva victoria antes de los cruces de eliminación directa.
Los aficionados en México, Estados Unidos y Latinoamérica buscan conocer el horario exacto del compromiso para no perderse ningún detalle de este duelo decisivo del Grupo I. Si quieres saber a qué hora juega Mbappé en tu ciudad y qué canales transmitirán el partido en vivo, aquí te presentamos la guía completa.
¿A qué hora juega Francia vs. Noruega en cada región de México?
El partido entre Francia y Noruega comenzará a las 13:00 horas del centro de México; sin embargo, el horario cambia según la región del país.
|Región de México
|Hora
|Ciudad de México (CDMX)
|13:00
|Estado de México
|13:00
|Jalisco (Guadalajara)
|13:00
|Nuevo León (Monterrey)
|13:00
|Puebla
|13:00
|Guanajuato
|13:00
|Quintana Roo (Cancún)
|14:00
|Baja California (Tijuana)
|12:00
|Baja California Sur
|13:00
|Sonora
|12:00
|Chihuahua
|12:00
|Sinaloa
|12:00
Horarios de Francia vs. Noruega por país
El encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo I se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston.
|País / Región
|Hora
|México
|13:00
|Guatemala
|13:00
|Honduras
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Panamá
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Perú
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|12:00
|Venezuela
|15:00
|Bolivia
|15:00
|Chile
|15:00
|Paraguay
|15:00
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil
|16:00
|España
|21:00
¿Qué canal transmite Francia vs. Noruega EN VIVO por país?
Los aficionados podrán seguir el partido a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming según el país donde se encuentren.
|País
|Canal de TV y Streaming
|México
|Sky Sports, ViX Premium
|Guatemala
|DirecTV Sports, DGO
|Honduras
|DirecTV Sports, DGO
|El Salvador
|DirecTV Sports, DGO
|Nicaragua
|DirecTV Sports, DGO
|Costa Rica
|DirecTV Sports, DGO
|Panamá
|RPC TV, DirecTV Sports, DGO
|Colombia
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Paraguay
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Argentina
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Estados Unidos
|FOX Sports, FS1, FOX Deportes, Telemundo, Peacock
|España
|RTVE, RTVE Play, DAZN