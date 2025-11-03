El Real Madrid, con Kylian Mbappé a la cabeza, se enfrenta al Liverpool en Anfield hoy, martes 4 de noviembre de 2025 a las 9:00 p.m. (horario peninsular) en un electrizante duelo de la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. Tras una racha de tres victorias europeas consecutivas ante Marseille, Kairat y Juventus, los Blancos buscan consolidar su dominio continental y continuar con su increíble temporada, donde ya lideran LaLiga tras golear 4-0 al Valencia y ganar el Clásico. Por su parte, el Liverpool de Arne Slot llega bajo presión tras detener una racha doméstica negativa con una victoria 2-0 sobre el Aston Villa, y necesita desesperadamente sumar puntos para asegurar su puesto en octavos de final. El partido reviste una gran intensidad, recordando que los Reds lograran romper una dolorosa racha de ocho derrotas seguidas ante los Blancos la temporada pasada. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

Real Madrid se ubica en el quinto lugar de la tabla de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 9 puntos. | Crédito: Real Madrid CF / Facebook

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Liverpool como Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra los Reds.

En México, el enfrentamiento entre Liverpool FC y Real Madrid se podrá disfrutar por HBO Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports.

En Latinoamérica, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Liverpool-Real Madrid en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Solo en Argentina se podrá ver también por FOX Sports.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Liverpool vs. Real Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Liverpool y Real Madrid se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT, TNT Go y SBT.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Liverpool y Real Madrid en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univision.

Liverpool figura en el décimo puesto de la tabla de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 6 unidades. | Crédito: Liverpool FC / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Liverpool vs. Real Madrid Madrid por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:00 pm Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ Gran Bretaña 8:00 pm Amazon Prime Video y BBC Radio 5 Live Estados Unidos 3:00 pm ET / 12:00 pm PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univision México 2:00 pm HBO Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports Costa Rica 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú 3:00 pm Disney+ Premium y ESPN2 Colombia 3:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN2 Ecuador 3:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN2 Panamá 3:00 pm Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte República Dominicana 4:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Puerto Rico 4:00 pm ViX Venezuela 4:00 pm Disney+ Premium Sur, inter y ESPN2 Bolivia 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN2 Chile 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina 5:00 pm Disney+ Premium y FOX Sports Paraguay 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN2 Uruguay 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN2 Brasil 5:00 pm Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT, TNT Go y SBT

La UEFA ha seleccionado al rumano Istvan Kovacs para dirigir el encuentro entre el Liverpool FC y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. En cuanto al VAR, el responsable será el alemán Bastian Dankert, con el suizo Fedayi San como asistente. Su función será crucial: examinar cualquier acción controvertida y, si es preciso, notificar a Kovacs para que revise la jugada en la pantalla ubicada junto a los banquillos de Anfield.