El drama del Play-In en la Conferencia Oeste alcanza su punto máximo con el choque entre los Warriors de Steph Curry y los Clippers en la espectacular nueva arena propiedad de Steve Ballmer. Este enfrentamiento promete sacar chispas mientras ambos equipos luchan por su supervivencia en la postemporada en un duelo de vida o muerte. Si quieres saber a qué hora juega LA Clippers vs. Golden State Warriors EN VIVO, mantente atento a cada detalle de este artículo. Este miércoles 15 de abril, la temporada de la NBA 2026 se detiene para vivir esta histórica e intensa rivalidad de California.

Los Clippers llegan con la ventaja psicológica tras haber ganado tres de sus cuatro enfrentamientos de temporada regular contra los Warriors durante este año. Kawhi Leonard ostenta un dominio impresionante de 25-10 frente a Golden State, el mejor registro entre todos los jugadores activos hoy en la liga. Con un promedio superior a los 25 puntos por partido ante este rival, “The Klaw” está totalmente listo para liderar el ataque angelino en este crucial encuentro de eliminación directa.

El equipo de Los Ángeles llega encendido, mostrando el mayor salto ofensivo de toda la NBA tras la pausa del All-Star Game recientemente. Su producción en ataque subió a 117.4 puntos por encuentro, convirtiéndolos en una amenaza letal bajo este formato de un solo partido de vida o muerte. Del otro lado, Steph Curry sigue siendo el foco principal para unos Warriors que nunca se rinden en momentos de alta presión competitiva. Esta es apenas la segunda vez que los Clippers participan en el Play-In, pero su récord contra los rivales del Oeste es el más sólido. ¿Podrá Los Ángeles asegurar su decimotercera aparición en la postemporada durante las últimas quince vibrantes campañas? ¡Asegura tu acceso a la transmisión en directo y vive la pasión de los playoffs de la NBA en casa!

¿A qué hora juega LA Clippers vs. Golden State Warriors por NBA 2026 en México?

Mira desde México la transmisión del partido LA Clippers vs. Golden State Warriors a partir de las 20:00 Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias del juego de la NBA 2026.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver LA Clippers vs. Golden State Warriors por NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el juego entre LA Clippers y Golden State Warriors a partir de las 10:00 pm ET / 7:00 pm PT . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Horarios del juego LA Clippers vs. Golden State Warriors Ciudades en Estados Unidos 10:00 pm ET (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 pm CT (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:00 pm MT (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 pm PT (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal televisa LA Clippers vs. Golden State Warriors EN VIVO por NBA 2026 en México?

Si vives en México y quieres ver el juego LA Clippers vs. Golden State Warriors, las opciones que estarán disponibles serán a través de Prime Video o NBA League Pass , ambos en streaming online. Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el de tu preferencia y ver la NBA 2026.

¿Por qué canal transmiten LA Clippers vs. Golden State Warriors EN VIVO por NBA 2026?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre LA Clippers vs. Golden State Warriors a través de la señal de NBA League Pass y Prime Video , siendo estas dos las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el enfrentamiento de la temporada 2026 de la NBA.

Cómo y dónde ver LA Clippers vs. Golden State Warriors por NBA 2026

Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2026

Miércoles, 15 de abril de 2026 Lugar: Intuit Dome en Inglewood, California

Intuit Dome en Inglewood, California Hora: 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX

10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX Canal TV: --

-- Streaming: NBA League Pass y Prime Video

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la NBA en Prime Video

¿Qué días se transmiten los partidos de la NBA en Prime Video?

Prime Video es el nuevo hogar del baloncesto de la NBA en EE. UU., donde se retransmitirán 66 partidos de la temporada regular. Las noches oficiales de baloncesto en Prime serán los viernes. A partir de enero, también habrá partidos los jueves y sábados. Además, la plataforma tendrá derechos exclusivos para eventos clave como el torneo SoFi NBA Play-In (14-17 de abril) y las rondas eliminatorias de la Emirates NBA Cup en Las Vegas.

¿Cómo ver la NBA Cup y los Global Games en vivo?

Prime Video transmitirá 10 partidos de la fase de grupos de la Copa, incluidas las semifinales (13 de diciembre) y la gran final (16 de diciembre). Para la audiencia internacional, Prime llevará la NBA a Europa con los Global Games: el 15 de enero en Berlín y el 18 de enero en Londres.

¿Qué funciones especiales ofrece Prime Video a los aficionados?

La experiencia de streaming se renueva con herramientas interactivas diseñadas para el espectador moderno:

Multi-View: Ve hasta 4 partidos simultáneamente (requiere suscripción a NBA League Pass).

Resumen rápido: Si llegas tarde, Prime genera un clip de 2 minutos con lo mejor del partido antes de que te unas a la transmisión en vivo.

Estadísticas en tiempo real: Datos de los jugadores integrados directamente en la pantalla.

¿Quiénes son los comentaristas y analistas confirmados?

El equipo de retransmisión incluye leyendas y voces icónicas como Ian Eagle y Kevin Harlan. En el análisis, disfrutarás de la experiencia de figuras como Steve Nash, Dwyane Wade, Dirk Nowitzki y Pau Gasol, que ofrecen una cobertura en profundidad desde el estudio y sobre el terreno con reporteros como Cassidy Hubbarth.