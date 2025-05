Todo listo para la primera gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Este jueves 22 de mayo, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, América recibirá al Toluca en la final de ida del campeonato mexicano. Las ‘Águilas’ y los ‘Diablos Rojos’ una vez más estarán cara a cara, aunque esta vez para definir al campeón. Aquí te cuento a qué hora jugarán para que puedas verlo desde México y Estados Unidos . Cabe señalar que el América va por su tetracampeonato, mientras que Toluca busca romper una racha de 15 años sin levantar un título local.

¿A qué hora juega América vs. Toluca EN VIVO desde México?

Si te encuentras en México, no te pierdas la transmisión de América vs. Cruz Azul EN VIVO a partir de las 19:15 horas CDMX o 18:15 horas de Baja California . Sigue el encuentro con transmisión de Azteca 7 y Canal 5 en señal abierta, TUDN en señal de paga o Azteca Deportes y ViX Premium en streaming online.

¿A qué hora juega América vs. Toluca EN VIVO desde USA?

No te pierdas la transmisión de la final ida de América vs. Toluca en los Estados Unidos a partir de las 22:00 ET o 19:00 PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias en USA para que no te pierdas esta definición de infarto para conocer al último finalista del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Horario América vs. Toluca final ida Ciudades en Estados Unidos 22:00 ET Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 21:00 CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 20:00 MT Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 19:00 PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

América vs. Toluca final ida: horarios del partido en el mundo

Argentina: 23:00 horas

Chile: 22:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

España: 4:15 del lunes 26 de mayo

Paraguay: 23:00 horas

Perú: 21:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Venezuela: 22:00 horas