Este miércoles 15 de abril, el Dignity Health Sports Park será el escenario de un imperdible choque entre Los Angeles Galaxy y Deportivo Toluca por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026. Tras el 4-2 en la ida, el equipo de Gabriel Pec y Marco Reus necesita una victoria de 2-0 o 3-1 para avanzar a semifinales, mientras que los Diablos Rojos buscan sentenciar la serie en suelo californiano. Si te preguntas a qué hora juega el partido LA Galaxy vs. Toluca EN VIVO hoy, la cita es a las 6:00 p. m. PT / 9:00 p. m. ET en Estados Unidos, y a las 7:00 p. m. en el centro de México. Este duelo entre la MLS y la Liga MX promete intensidad máxima, goles clave y una definición dramática que podría llegar hasta los penales si se repite el marcador previo. ¡Es momento de apoyar a tu equipo favorito en esta batalla por la supremacía de la Concacaf!

¿A qué hora ver EN VIVO LA Galaxy vs Toluca por vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego LA Galaxy vs Toluca por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 este miércoles 15 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

Puerto Rico: 10:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO LA Galaxy vs Toluca por vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026?

Este miércoles 15 de abril se podrá ver el partido LA Galaxy vs Toluca por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One

México: FOX One

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Disney+ Premium Sur y Disney+ Premium Colombia

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Chile: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: Fox Sports 1, ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ViX y NAICOM

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte