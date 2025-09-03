La selección de Paraguay recibe a Ecuador en uno de los partidos más atractivos de la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el histórico estadio Defensores del Chaco de Asunción este jueves 4 de septiembre de 2025, con dos equipos que llegan con realidades distintas.

La Tri ya tiene asegurada su clasificación al Mundial con 25 puntos y ocupa la segunda posición en la tabla. Dirigidos por Félix Sánchez Bas, los ecuatorianos buscarán cerrar la fase de clasificación con resultados positivos y consolidar su condición de uno de los equipos más regulares del torneo.

En tanto, Paraguay se juega mucho más. Con 24 puntos y ubicado en la quinta casilla, la Albirroja necesita ganar para mantenerse en zona de clasificación directa, aunque con el empate le alcanza para asegurar su pase al próximo Mundial. A continuación, conoce los horarios y canales para ver el partido.

La Albirroja y La Tri protagonizan un duelo clave rumbo al Mundial 2026 en Asunción. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias 2026?

El partido entre Paraguay y Ecuador EN VIVO se disputará este jueves 4 de septiembre de 2025 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Hora en Ecuador: 18:30

18:30 Hora en Paraguay: 20:30

20:30 Hora en Estados Unidos (ET): 19:30

¿Dónde ver Paraguay vs. Ecuador EN VIVO por TV y online?

El encuentro será transmitido por televisión y plataformas digitales. En Ecuador, el compromiso estará disponible en El Canal del Fútbol (ECDF), mientras que en Paraguay se podrá ver a través de GEN.

Para los aficionados en Estados Unidos y el resto del mundo, el partido estará disponible en Fanatiz, servicio de streaming que ofrece la cobertura completa de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿Como ver las Eliminatorias Sudamericanas 2026 por Fanatiz desde Estados Unidos?

La plataforma Fanatiz es una de las principales opciones globales para seguir en vivo las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, especialmente desde el extranjero. Fanatiz transmite los partidos de local de selecciones como Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y además cuenta con derechos co-exclusivos para los partidos de Ecuador.

El acceso funciona bajo el formato pago por evento (PPV). Se puede comprar cada partido de manera individual por alrededor de US $29,99, un paquete con los dos encuentros de una selección por US $49,99, o adquirir el paquete completo con todos los partidos disponibles por US $99,99, lo que representa un ahorro importante.

Para ver los partidos en Fanatiz basta con registrarse en su página oficial, seleccionar el evento PPV o el paquete deseado y acceder a la transmisión en vivo. Además, los partidos estarán disponibles en formato VOD hasta 7 días después de jugados.

Fanatiz también ofrece una prueba gratuita de un mes del plan Front Row a quienes adquieran un PPV, lo que permite complementar la experiencia con más contenido deportivo.