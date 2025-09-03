Este jueves 4 de septiembre continúa el desarrollo de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026 y tenemos un partido crucial para la zona de clasificación. Venezuela, la Vinotinto, visitará el Estadio Monumental para enfrentar a la selección argentina de Lionel Messi y compañía. Aquí te cuento a qué hora inicia el juego de Venezuela vs. Argentina y por qué canal de TV verlo desde Estados Unidos . Recordemos que este será el último partido de Lionel Messi en Buenos Aires por las Eliminatorias con la Albiceleste.

¿A qué hora juega la Vinotinto? Hora del Venezuela - Argentina en Estados Unidos

La hora de inicio del juego de la Vinotinto de este jueves 4 de septiembre, desde los Estados Unidos, será a partir de las 7:30 p.m. ET o 4:30 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en EE.UU.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 7:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Recuerda que si vives en Venezuela, el juego iniciará igualmente a las 7:30 p.m. hora de Caracas o si te encuentras en Argentina el duelo comenzará a partir de las 8:30 p.m. hora de Buenos Aires.

¿Cómo ver Venezuela vs. Argentina EN VIVO desde Estados Unidos?

Para poder ver la transmisión del juego de Venezuela vs. Argentina desde los Estados Unidos, podrás hacerlo únicamente mediante opciones de streaming y son las siguientes: UNIVERSO WOW, FuboTV, Peacock y ViX. Estas 4 opciones estarán disponibles para seguir el juego por la Jornada 17 de las Eliminatorias para el Mundial 2026 de la Conmebol.

Venezuela vs. Argentina EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

jueves 4 de septiembre de 2025 Hora: 19:30 ET - 16:30 PT

19:30 ET - 16:30 PT Canal TV: ViX, FuboTV, Universo WOW y Peacock

ViX, FuboTV, Universo WOW y Peacock Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires