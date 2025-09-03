Todo listo para el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste en las Eliminatorias Conmebol. El astro argentino dirá presente en el Argentina vs. Venezuela de la Jornada 17 de las Clasificatorias al Mundial 2026, en lo que será su último partido antes del inicio de la Copa del Mundo. ¿A qué hora juegan para verlo desde USA, México y España? Aquí te dejo con las principales zonas horarias para seguir este enfrentamiento desde el Estadio Monumental de River Plate.

¿A qué hora ver a Lionel Messi en Argentina vs. Venezuela desde USA?

Para ver a Lionel Messi en acción en el partido de Argentina vs. Venezuela desde los Estados Unidos, será a partir de las 7:30 p.m. ET o 4:30 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 7:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Desde México, ¿a qué hora juega Lionel Messi en Argentina vs. Venezuela?

Si te encuentras en territorio mexicano, puedes seguir el partido de Lionel Messi en el Argentina vs. Venezuela a partir de las 17:30 horas CDMX o 16:30 horas Baja California. Estas son las dos zonas horarias en México para seguir el minuto a minuto del partido por las Eliminatorias Conmebol 2026.

En España, ¿a qué hora ver a Lionel Messi en el Argentina vs. Venezuela?

Para todos aquellos que viven en España, podrán seguir la retransmisión del juego Argentina vs. Venezuela el viernes 5 de septiembre a partir de las 01:30 horas. Esta es la hora peninsular de inicio para el duelo donde Lionel Messi dirá presente en las Eliminatorias 2026.

Argentina vs. Venezuela EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

jueves 4 de septiembre de 2025 Hora: 19:30 ET - 17:30 CDMX

19:30 ET - 17:30 CDMX Canal TV: ViX (USA y México), Movistar Plus+ (España)

ViX (USA y México), Movistar Plus+ (España) Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires