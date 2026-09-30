Argentina inicia su miniliguilla de tres partidos en siete días. La primera cita de los albicelestes será ante Bolivia, este miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes. Estos compromisos por fecha FIFA fueron calificados como la ‘Despedida de Lionel Messi’. Como se sabe, el astro argentino anunció su despedida de la selección y sostendrá sus últimos minutos con la camiseta de su país.

Si bien ante Bolivia y Burkina Faso, Lionel Messi no jugará. La despedida del astro argentino será el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental ante Benín. La AFA promete una noche inolvidable donde también se homenajeará a los campeones del mundo en Qatar 2022.

¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia en México?

En territorio mexicano, el partido amistoso entre Argentina y Bolivia iniciará a las 18:00 horas (Centro). Será un duelo importante donde ambas escuadras buscarán fortalecer sus ideas futbolísticas.

¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, estos son los horarios para ver el partido amistoso entre Argentina vs. Bolivia.

Estados Unidos (Este / ET): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (Centro / CT): 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (Centro / CT) : 18:00 horas

: 18:00 horas Estados Unidos (Pacífico / PT): 17:00 horas

¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia en España?

En España, el partido entre Argentina y Bolivia se realizará el jueves 1 de octubre por la diferencia de horas con Argentina.

España (Península): 02:00 horas (madrugada del día siguiente)

02:00 horas (madrugada del día siguiente) Islas Canarias: 01:00 horas (madrugada del día siguiente)

Horarios del partido Argentina vs. Bolivia

Te compartimos los horarios del partido de Argentina vs. Bolivia según tu localidad. En territorio argentino, uruguayo, chileno y paraguayo, el compromiso está pactado para las 9:00 p.m.

Bolivia: 20:00 p.m.

Chile: 21:00 horas

21:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Uruguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 20:00 horas

20:00 horas Puerto Rico: 20:00 horas

20:00 horas República Dominicana: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 19:00 horas

19:00 horas Ecuador: 19:00 horas

19:00 horas Perú: 19:00 horas

19:00 horas Costa Rica: 18:00 horas

18:00 horas Guatemala: 18:00 horas

18:00 horas El Salvador: 18:00 horas

18:00 horas Honduras: 18:00 horas

18:00 horas Nicaragua: 18:00 horas