Con dos victorias consecutivas, líderes del Grupo J y un Lionel Messi con la mecha goleadora encendida, la Selección Argentina de Lionel Scaloni cierra la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Jordania. El duelo, clave para la Albiceleste en su intención de afianzar el liderato del sector, se disputará este sábado 27 de junio a las 11:00 p. m. (hora de Buenos Aires) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. ¿Quieres ver el partido Argentina vs. Jordania en vivo y en directo? Te comparto la lista de horariso por país para seguir el enfrentamiento desde cualquier plataforma digital.
¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026 en EE.UU.?
El partido Argentina vs. Jordania por la Fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 se juega el sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Arlington. La hora oficial para Estados Unidos es la misma en todo el país, pero cambia según la zona horaria.
- Costa Este (ET): 22:00 (10:00 p. m.) en ciudades como Miami, Nueva York, Boston, Washington DC y Atlanta.
- Zona Central (CT): 21:00 (9:00 p. m.) en ciudades como Chicago, Dallas, Houston y Nueva Orleans (una hora menos que la costa Este).
- Zona Montaña (MT): 20:00 (8:00 p. m.) en ciudades como Denver, Salt Lake City y Phoenix (dos horas menos que la costa Este, salvo ajustes locales de horario de verano).
- Costa Pacífico (PT): 19:00 (7:00 p. m.) en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y San Diego (tres horas menos que la costa Este).
- Alaska: 17:00 (5:00 p. m.) en Anchorage (cuatro horas menos que la costa Este).
- Hawái: 16:00 (4:00 p. m.) en Honolulu (seis horas menos que la costa Este para esta fecha).
Partido, fecha, hora y TV para ver Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026 en Estados Unidos
- Partido: Argentina vs. Jordania
- Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026
- Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas (Estados Unidos)
- Hora en la costa Este de EE. UU.: 22:00 (10:00 p. m.), según horarios oficiales para Washington DC, Miami y Nueva York.