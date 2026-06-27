Con dos victorias consecutivas, líderes del Grupo J y un Lionel Messi con la mecha goleadora encendida, la Selección Argentina de Lionel Scaloni cierra la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Jordania. El duelo, clave para la Albiceleste en su intención de afianzar el liderato del sector, se disputará este sábado 27 de junio a las 11:00 p. m. (hora de Buenos Aires) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido Argentina vs. Jordania en vivo y en directo? Te comparto la lista de horariso por país para seguir el enfrentamiento desde cualquier plataforma digital.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026 en EE.UU.?

El partido Argentina vs. Jordania por la Fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 se juega el sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Arlington. La hora oficial para Estados Unidos es la misma en todo el país, pero cambia según la zona horaria.

Costa Este (ET): 22:00 (10:00 p. m.) en ciudades como Miami, Nueva York, Boston, Washington DC y Atlanta.

Zona Central (CT): 21:00 (9:00 p. m.) en ciudades como Chicago, Dallas, Houston y Nueva Orleans (una hora menos que la costa Este).

Zona Montaña (MT): 20:00 (8:00 p. m.) en ciudades como Denver, Salt Lake City y Phoenix (dos horas menos que la costa Este, salvo ajustes locales de horario de verano).

Costa Pacífico (PT): 19:00 (7:00 p. m.) en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y San Diego (tres horas menos que la costa Este).

Alaska: 17:00 (5:00 p. m.) en Anchorage (cuatro horas menos que la costa Este).

Hawái: 16:00 (4:00 p. m.) en Honolulu (seis horas menos que la costa Este para esta fecha).

Consulta la hora de inicio y los canales para ver Argentina vs. Jordania en vivo y en directo, este sábado 26 de junio, por la Jornada 3 del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Partido, fecha, hora y TV para ver Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026 en Estados Unidos

Partido: Argentina vs. Jordania

Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026

Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas (Estados Unidos)

Hora en la costa Este de EE. UU.: 22:00 (10:00 p. m.), según horarios oficiales para Washington DC, Miami y Nueva York.

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)