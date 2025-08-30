SEATTLE, WASHINGTON (EE.UU.), 31/08/2025.- Lista de horarios en diferentes países del mundo para mirar el partido entre Seasttle Sounders e Inter Miami, con Leo Messi, por la final de la Leagues Cup 2025 desde el Lumen Field, en Seattle, Washington (EE.UU.). Foto de CHANDAN KHANNA para AFP
/ CHANDAN KHANNA
Noé Yactayo
Inter Miami, liderado por Lionel Messi junto a Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul, disputará la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders este domingo 31 de agosto en el Lumen Field, en Seattle, Washington. El inicio está fijado para las 8 p.m. ET (5 p.m. PT), con transmisión en MLS Season Pass de Apple TV y cobertura en español por Univision y TUDN en Estados Unidos.

En México y Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras— el partido comenzará a las 18:00, disponible a través de MLS Season Pass en Apple TV.

En la franja andina —Colombia, Ecuador, Panamá y Perú— el encuentro arrancará a las 19:00, también por MLS Season Pass en Apple TV.

A las 20:00, la cita empezará en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile, Canadá, Cuba y Bolivia; mientras que en el Cono Sur —Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil— el balón rodará a las 21:00, siempre por MLS Season Pass.

¿A qué hora ver Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025?

PaísesHorarios en el mundo
Estados Unidos8 pm ET / 5 pm PT
México18:00
Costa Rica18:00
El Salvador18:00
Nicaragua18:00
Guatemala18:00
Honduras18:00
Colombia19:00
Ecuador19:00
Panamá19:00
Perú19:00
Venezuela20:00
Canadá20:00
Puerto Rico20:00
Rep. Dominicana20:00
Venezuela20:00
Chile20:00
Cuba20:00
Argentina21:00
Uruguay21:00
Brasil21:00
Paraguay21:00
España02:00 (1 de septiembre 2025)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

