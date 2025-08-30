Inter Miami, liderado por Lionel Messi junto a Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul, disputará la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders este domingo 31 de agosto en el Lumen Field, en Seattle, Washington. El inicio está fijado para las 8 p.m. ET (5 p.m. PT), con transmisión en MLS Season Pass de Apple TV y cobertura en español por Univision y TUDN en Estados Unidos.

En México y Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras— el partido comenzará a las 18:00, disponible a través de MLS Season Pass en Apple TV.

En la franja andina —Colombia, Ecuador, Panamá y Perú— el encuentro arrancará a las 19:00, también por MLS Season Pass en Apple TV.

A las 20:00, la cita empezará en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile, Canadá, Cuba y Bolivia; mientras que en el Cono Sur —Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil— el balón rodará a las 21:00, siempre por MLS Season Pass.

¿A qué hora ver Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025?

Países Horarios en el mundo Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT México 18:00 Costa Rica 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Guatemala 18:00 Honduras 18:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Panamá 19:00 Perú 19:00 Venezuela 20:00 Canadá 20:00 Puerto Rico 20:00 Rep. Dominicana 20:00 Venezuela 20:00 Chile 20:00 Cuba 20:00 Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Brasil 21:00 Paraguay 21:00 España 02:00 (1 de septiembre 2025)