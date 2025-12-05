El Inter Miami de Lionel Messi se juega la gloria eterna ante el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller este sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, en la Gran Final de la MLS Cup 2025. Dos leyendas frente a frente, un estadio encendido y un título en disputa que puede cambiar la historia del balompié estadounidense. Si no quieres perderte ni un segundo de esta batalla por la corona, aquí te contamos a qué hora empieza el partido en tu país y cómo llegar preparado para vivirlo al máximo.

En los Estados Unidos, el juego entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps inicia a las 2:30 p.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania (1:30 p.m. CT en Texas; 11:30 a.m. PT en California y Texas) con transmisión exclusiva de MLS Season Pass de Apple TV.

A partir de las 13:30 horas, el partido Inter Miami-Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup comenzará en los países de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala; mientras que en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Cuba y Canadá inicia a las 14:30.

En Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia, el inicio del mencionado cotejo se dará a las 15:30.

Finalmente, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps se podrá ver desde las 16:30.

¿A qué hora ver el partido Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025?

13:30 horas de Ciudad de México, México

13:30 horas de San José, Costa Rica

13:30 horas de Managua, Nicaragua

13:30 horas de Tegucigalpa, Honduras

13:30 horas de San Salvador, El Salvador

13:30 horas de Ciudad de Guatemala, Guatemala

14:30 horas de Lima, Perú

14:30 horas de Quito, Ecuador

14:30 horas de Bogotá, Colombia

14:30 horas de Ciudad de Panamá, Panamá

14:30 horas de Puerto Príncipe, Haití

14:30 horas de La Habana, Cuba

14:30 horas de Ottawa, Canadá

15:30 horas de San Juan, Puerto Rico

15:30 horas de San Domingo, Rep. Dominicana

15:30 horas de Caracas, Venezuela

15:30 horas de La Paz, Bolivia

16:30 horas de Buenos Aires, Argentina

16:30 horas de Brasilia, Brasil

16:30 horas de Santiago, Chile

16:30 horas de Asunción, Paraguay

16:30 horas de Montevideo, Uruguay