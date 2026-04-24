¡Los Playoffs de la NBA 2026 arden con los Lakers arriba 2-0! Tras vencer 101-94 con un LeBron James magistral de 28 puntos, la serie se muda a Texas para el Juego 3 este viernes 24 de abril. Si te preguntas a qué hora juega Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets EN VIVO, la acción inicia a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en EE. UU. y a las 6:00 p.m. en el centro de México.

Los Rockets, liderados por Alperen Sengun y un Kevin Durant sediento de revancha, necesitan ganar en casa para no quedar al borde de la eliminación absoluta. Por su parte, Marcus Smart y Luke Kennard seguirán siendo las armas secretas de unos Lakers que lucen imparables pese a las ausencias de sus estrellas.

¿A qué hora es Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets por Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026 en México?

Mira desde México la transmisión del tercer partido de la serie Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets a partir de las 18:00 Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias del juego de la NBA 2026.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets por Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026 entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets a partir de las 8:00 pm ET / 5:00 pm PT . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Horarios del juego Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets Ciudades en Estados Unidos 8:00 pm ET (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 pm CT (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 pm MT (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 pm PT (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal televisa Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets EN VIVO por Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026 en México?

Si vives en México y quieres ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets por el Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026, las opciones que estarán disponibles serán a través de Prime Video o NBA League Pass , ambos en streaming online. Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el de tu preferencia y ver la NBA 2026.

¿Por qué canal transmiten Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets EN VIVO por Juego 3 de los Playoffs de la NBA 2026?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets por el Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026 a través de la señal de NBA League Pass y Prime Video , siendo estas dos las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el enfrentamiento de la temporada 2026 de la NBA.

Cómo y dónde ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets por NBA 2026

Fecha: Viernes, 24 de abril de 2026

Viernes, 24 de abril de 2026 Lugar: Toyota Center en Houston, Texas

Toyota Center en Houston, Texas Hora: 8:00 pm ET / 6:00 pm Tiempo del Centro de CDMX

8:00 pm ET / 6:00 pm Tiempo del Centro de CDMX Canal TV: --

-- Streaming: NBA League Pass y Prime Video

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la NBA en Prime Video

¿Qué días se transmiten los partidos de la NBA en Prime Video?

Prime Video es el nuevo hogar del baloncesto de la NBA en EE. UU., donde se retransmitirán 66 partidos de la temporada regular. Las noches oficiales de baloncesto en Prime serán los viernes. A partir de enero, también habrá partidos los jueves y sábados. Además, la plataforma tendrá derechos exclusivos para eventos clave como el torneo SoFi NBA Play-In (14-17 de abril) y las rondas eliminatorias de la Emirates NBA Cup en Las Vegas.

¿Cómo ver la NBA Cup y los Global Games en vivo?

Prime Video transmitirá 10 partidos de la fase de grupos de la Copa, incluidas las semifinales (13 de diciembre) y la gran final (16 de diciembre). Para la audiencia internacional, Prime llevará la NBA a Europa con los Global Games: el 15 de enero en Berlín y el 18 de enero en Londres.

¿Qué funciones especiales ofrece Prime Video a los aficionados?

La experiencia de streaming se renueva con herramientas interactivas diseñadas para el espectador moderno:

Multi-View: Ve hasta 4 partidos simultáneamente (requiere suscripción a NBA League Pass).

Resumen rápido: Si llegas tarde, Prime genera un clip de 2 minutos con lo mejor del partido antes de que te unas a la transmisión en vivo.

Estadísticas en tiempo real: Datos de los jugadores integrados directamente en la pantalla.

¿Quiénes son los comentaristas y analistas confirmados?

El equipo de retransmisión incluye leyendas y voces icónicas como Ian Eagle y Kevin Harlan. En el análisis, disfrutarás de la experiencia de figuras como Steve Nash, Dwyane Wade, Dirk Nowitzki y Pau Gasol, que ofrecen una cobertura en profundidad desde el estudio y sobre el terreno con reporteros como Cassidy Hubbarth.