¡Prepárate para una noche histórica en el baloncesto profesional porque te decimos exactamente a qué hora juega Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets EN VIVO hoy, domingo 26 de abril! Este vibrante choque corresponde al crucial Juego 4 de Playoffs de la NBA 2026, donde los angelinos buscarán barrer la serie tras tomar una ventaja invicta de 3-0. La cita estelar está programada para las 9:30 p.m. ET (hora del Este) directamente desde el imponente Toyota Center de la ciudad de Houston, Texas. Para la apasionada comunidad latina en EE.UU., el balón comenzará a botar a las 6:30 p.m. PT en la costa oeste de Estados Unidos y a las 7:30 p.m. en el centro de México .

Los Lakers llegan motivados tras su dramática victoria por 112-108 en tiempo extra, sumando así siete triunfos consecutivos en postemporada sobre los texanos. Sin embargo, los Rockets confían en frenar la eliminación si logran recuperar a Kevin Durant, quien se mantiene como duda por molestias en el tobillo. Por el lado angelino, la plantilla deberá ingeniárselas sin el lesionado Luka Dončić y con un Austin Reaves cuya participación aún no está confirmada para esta noche. Cabe destacar que ningún equipo en la historia de la liga ha logrado revertir un déficit de tres juegos, lo que añade una presión máxima a este duelo de vida o muerte para Houston.

¿A qué hora juega Lakers vs. Rockets por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026 en México?

Mira desde México la transmisión del cuarto partido de la serie Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets a partir de las 19:30 Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias del juego de la NBA 2026.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Lakers vs. Rockets por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026 entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets a partir de las 9:30 pm ET / 6:30 pm PT . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Horarios del juego Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets Ciudades en Estados Unidos 9:30 pm ET (UTC -4) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:30 pm CT (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 7:30 pm MT (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:30 pm PT (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Qué canal televisa Lakers vs. Rockets EN VIVO por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026 en México?

Si vives en México y quieres ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets por el Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026, las opciones que estarán disponibles serán a través de HBO Max o NBA League Pass , ambos en streaming online. Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el de tu preferencia y ver la NBA 2026.

¿Por qué canal transmiten Lakers-Rockets EN VIVO por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets por el Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2026 a través de la señal de NBA League Pass y HBO Max , siendo estas dos las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el enfrentamiento de la temporada 2026 de la NBA.

Cómo y dónde ver Lakers vs. Rockets por NBA 2026

Fecha: Domingo, 26 de abril de 2026

Domingo, 26 de abril de 2026 Lugar: Toyota Center en Houston, Texas

Toyota Center en Houston, Texas Hora: 9:30 pm ET / 7:30 pm Tiempo del Centro de CDMX

9:30 pm ET / 7:30 pm Tiempo del Centro de CDMX Streaming: NBA League Pass y HBO Max

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la NBA en TNT y HBO Max

¿Todavía se pueden ver los juegos de la NBA a través de Max?

Hasta el cierre de la temporada 2024-2025, podías disfrutar de la NBA en Max (antes HBO Max) mediante el complemento B/R Sports. Sin embargo, es importante que sepas que el acuerdo histórico entre la liga y TNT Sports finalizó oficialmente. Actualmente, en esta temporada 2025-2026, los derechos de transmisión han migrado hacia nuevas plataformas, marcando el fin de una era para los juegos transmitidos originalmente por TNT.

¿Qué se necesitaba para ver la NBA en Max con el B/R Sports Add-on?

Para acceder a los partidos en vivo, los usuarios debían contar con un plan Standard o Premium de Max y pagar un costo adicional por el complemento de Bleacher Report. Esta opción incluía las famosas carteleras dobles de los martes y jueves, además del icónico programa Inside the NBA. Aunque fue una solución popular de streaming, las restricciones de “blackout” local seguían aplicando según la ubicación del espectador.

¿Quién transmite la NBA en vivo ahora en la temporada 2025-2026?

Con el nuevo panorama de derechos televisivos que entró en vigor para este año, los juegos que antes veías en TNT y Max ahora se distribuyen entre nuevos socios estratégicos. Si buscas dónde ver la NBA hoy, las plataformas principales en Estados Unidos son NBC, Amazon Prime Video y ESPN/ABC. Este cambio ofrece más opciones de streaming online, especialmente para los usuarios que prefieren plataformas digitales sobre el cable tradicional.

¿Qué pasará con programas como ‘Inside the NBA’ tras el cambio?

El fin de la alianza con TNT tras la temporada 2024-2025 generó mucha incertidumbre sobre el contenido adicional. Aunque Max servía como el hogar digital para el análisis pre y post-partido, el movimiento hacia Amazon y NBC ha reconfigurado la forma en que consumimos la NBA. Si eres un fanático que busca transmisiones en español y calidad 4K, te recomendamos verificar las nuevas suscripciones de Prime Video y los canales locales de NBC.