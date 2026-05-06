La llave más vibrante se juega en el Allianz Arena: Bayern Múnich y PSG se enfrentan este miércoles 6 de mayo a las 16:00 horas de Argentina y Uruguay, 15:00 de Chile y 14:00 de Colombia, Perú y Ecuador por el partido semifinal de vuelta de la UEFA Champions League , en un duelo decisivo que definirá a uno de los finalistas del torneo continental. Con Luis Díaz como pieza clave de los bávaros, el equipo alemán buscará llegar a la última instancia en Budapest. ¿A qué hora puedes ver el partido en vivo y en directo? Te comparto una lista de horarios por región para seguir la cobertura por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

El Allianz Arena será el escenario del duelo decisivo este miércoles 6 de mayo, en un partido donde el Bayern Múnich intentará revertir la desventaja con el impulso de su hinchada, mientras que el Paris Saint-Germain buscará defender su ventaja y acercarse a un nuevo título europeo. Con dos propuestas ofensivas, alta calidad individual y un contexto de máxima exigencia, el enfrentamiento se perfila como un choque intenso, táctico y cargado de emociones, en el que cada detalle puede marcar el rumbo hacia la final.

¿A qué hora juega Bayern-PSG EN VIVO con Luis Díaz, por Champions League?

El Bayern Múnich vs. PSG de semifinal de vuelta se juega el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena a las 21:00 en España, 14:00 en Perú / Colombia / Ecuador y 16:00 en Argentina / Brasil / Chile / Uruguay / Paraguay .

Región / País Ciudad de referencia Hora del partido el 6 de mayo Alemania Múnich 20:00 Francia París 20:00 España Madrid 20:00 Portugal Lisboa 19:00 Reino Unido Londres 19:00 Irlanda Dublín 19:00 Italia Roma 20:00 Países Bajos Ámsterdam 20:00 Bélgica Bruselas 20:00 Suiza Zúrich 20:00 Austria Viena 20:00 Suecia Estocolmo 20:00 Noruega Oslo 20:00 Dinamarca Copenhague 20:00 Finlandia Helsinki 21:00 Grecia Atenas 21:00 Turquía Estambul 21:00 Rusia (oeste) Moscú 21:00 Marruecos Rabat 19:00 Argelia Argel 19:00 Túnez Túnez 19:00 Egipto El Cairo 20:00 Sudáfrica Johannesburgo 20:00 Arabia Saudita Riad 21:00 Emiratos Árabes Unidos Dubái 22:00 Catar Doha 21:00 India Nueva Delhi 23:30 China Pekín 02:00 (jueves 7) Japón Tokio 03:00 (jueves 7) Corea del Sur Seúl 03:00 (jueves 7) Australia (este) Sídney 04:00 (jueves 7) Costa Rica San José 13:00 México (centro) Ciudad de México 13:00 México (pacífico) Tijuana 12:00 Panamá Ciudad de Panamá 14:00 Perú Lima 14:00 Colombia Bogotá 14:00 Ecuador Quito 14:00 Estados Unidos (ET) Miami / Nueva York 15:00 Estados Unidos (CT) Chicago 14:00 Estados Unidos (MT) Denver 13:00 Estados Unidos (PT) Los Ángeles 12:00 Canadá (Toronto/Montreal, ET) Toronto / Montreal 15:00 Canadá (Vancouver, PT) Vancouver 12:00 Bolivia La Paz 15:00 Venezuela Caracas 15:00 Paraguay Asunción 16:00 Chile (continental) Santiago 16:00 Argentina Buenos Aires 16:00 Uruguay Montevideo 16:00 Brasil (Brasilia, São Paulo, Río) São Paulo / Río de Janeiro 16:00

Qué canal TV transmite Bayern-PSG en vivo gratis por TV y Streaming Online

Bayern Múnich vs. PSG (vuelta) se verá por los mismos operadores oficiales de Champions por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.

País / Región Canales de TV (pago) Streaming / Online oficial Perú ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Bolivia ESPN Disney+ Premium Paraguay ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Argentina FOX Sports Disney+ Premium Brasil TNT Sports, Claro TV Max México TNT Sports Max, Amazon Prime Video (según parrilla local)

elcomercio+2 Centroamérica (CR, ES, NI, etc.) ESPN Disney+ Premium Estados Unidos TUDN, Univision, CBS (según mercado) Paramount+, ViX, TUDN App / TUDN.com, DAZN USA, Univision NOW, fuboTV

elcomercio+2 Puerto Rico TUDN, Univision Paramount+, ViX, TUDN App Canadá DAZN DAZN España Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ Movistar Plus+ (OTT de Movistar) Portugal Eleven / Canal local de Champions (según operador) Plataformas ligadas a operador (apps de TV de pago) Reino Unido TNT Sports (ex BT Sport) Discovery+ / Max ligado a TNT Sports Irlanda TNT Sports Discovery+ / Max Alemania DAZN, canales locales con derechos (ZDF en abierto solo si aplica) DAZN Francia Canal+ / beIN Sports (según ciclo de derechos) Apps propias de Canal+ / beIN Sports Italia Sky Sport, Mediaset (si aplica en abierto) NOW, Mediaset Infinity