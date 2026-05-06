Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido Bayern-PSG en vivo en directo este miércoles 6 de mayo por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP / Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido Bayern-PSG en vivo en directo este miércoles 6 de mayo por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa

La llave más vibrante se juega en el Allianz Arena: Bayern Múnich y PSG se enfrentan este miércoles 6 de mayo a las 16:00 horas de Argentina y Uruguay, 15:00 de Chile y 14:00 de Colombia, Perú y Ecuador por el partido semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, en un duelo decisivo que definirá a uno de los finalistas del torneo continental. Con Luis Díaz como pieza clave de los bávaros, el equipo alemán buscará llegar a la última instancia en Budapest. ¿A qué hora puedes ver el partido en vivo y en directo? Te comparto una lista de horarios por región para seguir la cobertura por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

El Allianz Arena será el escenario del duelo decisivo este miércoles 6 de mayo, en un partido donde el Bayern Múnich intentará revertir la desventaja con el impulso de su hinchada, mientras que el Paris Saint-Germain buscará defender su ventaja y acercarse a un nuevo título europeo. Con dos propuestas ofensivas, alta calidad individual y un contexto de máxima exigencia, el enfrentamiento se perfila como un choque intenso, táctico y cargado de emociones, en el que cada detalle puede marcar el rumbo hacia la final.

¿A qué hora juega Bayern-PSG EN VIVO con Luis Díaz, por Champions League?

El Bayern Múnich vs. PSG de semifinal de vuelta se juega el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena a las 21:00 en España, 14:00 en Perú / Colombia / Ecuador y 16:00 en Argentina / Brasil / Chile / Uruguay / Paraguay.

Región / PaísCiudad de referenciaHora del partido el 6 de mayo
AlemaniaMúnich20:00
FranciaParís20:00
EspañaMadrid20:00
PortugalLisboa19:00
Reino UnidoLondres19:00
IrlandaDublín19:00
ItaliaRoma20:00
Países BajosÁmsterdam20:00
BélgicaBruselas20:00
SuizaZúrich20:00
AustriaViena20:00
SueciaEstocolmo20:00
NoruegaOslo20:00
DinamarcaCopenhague20:00
FinlandiaHelsinki21:00
GreciaAtenas21:00
TurquíaEstambul21:00
Rusia (oeste)Moscú21:00
MarruecosRabat19:00
ArgeliaArgel19:00
TúnezTúnez19:00
EgiptoEl Cairo20:00
SudáfricaJohannesburgo20:00
Arabia SauditaRiad21:00
Emiratos Árabes UnidosDubái22:00
CatarDoha21:00
IndiaNueva Delhi23:30
ChinaPekín02:00 (jueves 7)
JapónTokio03:00 (jueves 7)
Corea del SurSeúl03:00 (jueves 7)
Australia (este)Sídney04:00 (jueves 7)
Costa RicaSan José13:00
México (centro)Ciudad de México13:00
México (pacífico)Tijuana12:00
PanamáCiudad de Panamá14:00
PerúLima14:00
ColombiaBogotá14:00
EcuadorQuito14:00
Estados Unidos (ET)Miami / Nueva York15:00
Estados Unidos (CT)Chicago14:00
Estados Unidos (MT)Denver13:00
Estados Unidos (PT)Los Ángeles12:00
Canadá (Toronto/Montreal, ET)Toronto / Montreal15:00
Canadá (Vancouver, PT)Vancouver12:00
BoliviaLa Paz15:00
VenezuelaCaracas15:00
ParaguayAsunción16:00
Chile (continental)Santiago16:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)São Paulo / Río de Janeiro16:00

Qué canal TV transmite Bayern-PSG en vivo gratis por TV y Streaming Online

Bayern Múnich vs. PSG (vuelta) se verá por los mismos operadores oficiales de Champions por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.

País / RegiónCanales de TV (pago)Streaming / Online oficial
PerúESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
BoliviaESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
ArgentinaFOX SportsDisney+ Premium
BrasilTNT Sports, Claro TVMax
MéxicoTNT SportsMax, Amazon Prime Video (según parrilla local)
elcomercio+2
Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)ESPNDisney+ Premium
Estados UnidosTUDN, Univision, CBS (según mercado)Paramount+, ViX, TUDN App / TUDN.com, DAZN USA, Univision NOW, fuboTV
elcomercio+2
Puerto RicoTUDN, UnivisionParamount+, ViX, TUDN App
CanadáDAZNDAZN
EspañaMovistar Liga de Campeones, Movistar Plus+Movistar Plus+ (OTT de Movistar)
PortugalEleven / Canal local de Champions (según operador)Plataformas ligadas a operador (apps de TV de pago)
Reino UnidoTNT Sports (ex BT Sport)Discovery+ / Max ligado a TNT Sports
IrlandaTNT SportsDiscovery+ / Max
AlemaniaDAZN, canales locales con derechos (ZDF en abierto solo si aplica)DAZN
FranciaCanal+ / beIN Sports (según ciclo de derechos)Apps propias de Canal+ / beIN Sports
ItaliaSky Sport, Mediaset (si aplica en abierto)NOW, Mediaset Infinity
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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