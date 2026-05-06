La llave más vibrante se juega en el Allianz Arena: Bayern Múnich y PSG se enfrentan este miércoles 6 de mayo a las 16:00 horas de Argentina y Uruguay, 15:00 de Chile y 14:00 de Colombia, Perú y Ecuador por el partido semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, en un duelo decisivo que definirá a uno de los finalistas del torneo continental. Con Luis Díaz como pieza clave de los bávaros, el equipo alemán buscará llegar a la última instancia en Budapest. ¿A qué hora puedes ver el partido en vivo y en directo? Te comparto una lista de horarios por región para seguir la cobertura por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.
El Allianz Arena será el escenario del duelo decisivo este miércoles 6 de mayo, en un partido donde el Bayern Múnich intentará revertir la desventaja con el impulso de su hinchada, mientras que el Paris Saint-Germain buscará defender su ventaja y acercarse a un nuevo título europeo. Con dos propuestas ofensivas, alta calidad individual y un contexto de máxima exigencia, el enfrentamiento se perfila como un choque intenso, táctico y cargado de emociones, en el que cada detalle puede marcar el rumbo hacia la final.
¿A qué hora juega Bayern-PSG EN VIVO con Luis Díaz, por Champions League?
El Bayern Múnich vs. PSG de semifinal de vuelta se juega el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena a las 21:00 en España, 14:00 en Perú / Colombia / Ecuador y 16:00 en Argentina / Brasil / Chile / Uruguay / Paraguay.
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Hora del partido el 6 de mayo
|Alemania
|Múnich
|20:00
|Francia
|París
|20:00
|España
|Madrid
|20:00
|Portugal
|Lisboa
|19:00
|Reino Unido
|Londres
|19:00
|Irlanda
|Dublín
|19:00
|Italia
|Roma
|20:00
|Países Bajos
|Ámsterdam
|20:00
|Bélgica
|Bruselas
|20:00
|Suiza
|Zúrich
|20:00
|Austria
|Viena
|20:00
|Suecia
|Estocolmo
|20:00
|Noruega
|Oslo
|20:00
|Dinamarca
|Copenhague
|20:00
|Finlandia
|Helsinki
|21:00
|Grecia
|Atenas
|21:00
|Turquía
|Estambul
|21:00
|Rusia (oeste)
|Moscú
|21:00
|Marruecos
|Rabat
|19:00
|Argelia
|Argel
|19:00
|Túnez
|Túnez
|19:00
|Egipto
|El Cairo
|20:00
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|20:00
|Arabia Saudita
|Riad
|21:00
|Emiratos Árabes Unidos
|Dubái
|22:00
|Catar
|Doha
|21:00
|India
|Nueva Delhi
|23:30
|China
|Pekín
|02:00 (jueves 7)
|Japón
|Tokio
|03:00 (jueves 7)
|Corea del Sur
|Seúl
|03:00 (jueves 7)
|Australia (este)
|Sídney
|04:00 (jueves 7)
|Costa Rica
|San José
|13:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|13:00
|México (pacífico)
|Tijuana
|12:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|Miami / Nueva York
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|Chicago
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles
|12:00
|Canadá (Toronto/Montreal, ET)
|Toronto / Montreal
|15:00
|Canadá (Vancouver, PT)
|Vancouver
|12:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Paraguay
|Asunción
|16:00
|Chile (continental)
|Santiago
|16:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)
|São Paulo / Río de Janeiro
|16:00
Qué canal TV transmite Bayern-PSG en vivo gratis por TV y Streaming Online
Bayern Múnich vs. PSG (vuelta) se verá por los mismos operadores oficiales de Champions por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.
|País / Región
|Canales de TV (pago)
|Streaming / Online oficial
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|TNT Sports, Claro TV
|Max
|México
|TNT Sports
|Max, Amazon Prime Video (según parrilla local)
elcomercio+2
|Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)
|ESPN
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|TUDN, Univision, CBS (según mercado)
|Paramount+, ViX, TUDN App / TUDN.com, DAZN USA, Univision NOW, fuboTV
elcomercio+2
|Puerto Rico
|TUDN, Univision
|Paramount+, ViX, TUDN App
|Canadá
|DAZN
|DAZN
|España
|Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
|Movistar Plus+ (OTT de Movistar)
|Portugal
|Eleven / Canal local de Champions (según operador)
|Plataformas ligadas a operador (apps de TV de pago)
|Reino Unido
|TNT Sports (ex BT Sport)
|Discovery+ / Max ligado a TNT Sports
|Irlanda
|TNT Sports
|Discovery+ / Max
|Alemania
|DAZN, canales locales con derechos (ZDF en abierto solo si aplica)
|DAZN
|Francia
|Canal+ / beIN Sports (según ciclo de derechos)
|Apps propias de Canal+ / beIN Sports
|Italia
|Sky Sport, Mediaset (si aplica en abierto)
|NOW, Mediaset Infinity