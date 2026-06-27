Tras encadenar dos victorias y afianzarse en lo más alto de su grupo, la Selección Colombia de Néstor Lorenzo afronta su primer gran examen en la Copa Mundial de la FIFA 2026: un choque de alto voltaje ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, candidato al título y una de las potencias europeas mejor rankeadas por la FIFA. El duelo, clave para definir al líder del Grupo K, se disputará este sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora de Bogotá) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de horariso por país para seguir el enfrentamiento desde cualquier plataforma digital.

Sigue la señal de DirecTV para ver el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 27 de junio por el grupo K del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

A qué hora juega Colombia vs. Portugal en EE.UU.

El partido Portugal vs. Colombia del Mundial 2026 se juega el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. La hora oficial para Estados Unidos es la misma en todo el país, pero cambia según la zona horaria.

Costa Este (ET): 19:30 (7:30 p. m.) en ciudades como Miami, Nueva York, Boston, Washington DC y Atlanta.facebook+2

Zona Central (CT): 18:30 (6:30 p. m.) en ciudades como Chicago, Dallas, Houston y Nueva Orleans (una hora menos que la costa Este).ahora+1

Zona Montaña (MT): 17:30 (5:30 p. m.) en ciudades como Denver, Salt Lake City y Phoenix (dos horas menos que la costa Este, salvo ajustes locales de horario de verano).bluradio+1

Costa Pacífico (PT): 16:30 (4:30 p. m.) en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y San Diego (tres horas menos que la costa Este).ahora+1

Alaska: 15:30 (3:30 p. m.) en Anchorage (cuatro horas menos que la costa Este).bluradio+1

Hawái: 13:30 (1:30 p. m.) en Honolulu (seis horas menos que la costa Este para esta fecha).

Partido, fecha, hora y TV para ver Colombia vs. Portugal en Estados Unidos

Partido: Colombia vs. Portugal

Fecha: sábado 27 de junio de 2026

Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Hora en la costa Este de EE. UU.: 19:30 (7:30 p. m.), según horarios oficiales para Washington DC, Miami y Nueva York.