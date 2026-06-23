La selección de Colombia vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo duelo ante República Democrática del Congo (RD Congo), correspondiente a la segunda jornada del Grupo K. Todas las miradas estarán puestas en Luis Díaz, una de las grandes figuras del combinado cafetero, que buscará liderar a su equipo hacia una nueva victoria en suelo estadounidense.
El encuentro genera expectativa entre los aficionados colombianos y latinoamericanos que residen en Estados Unidos, donde millones de personas seguirán las incidencias del partido por televisión y plataformas de streaming. Si quieres saber a qué hora juega Colombia en tu ciudad, así como los canales que transmitirán el compromiso en distintos países, aquí te compartimos toda la información actualizada.
Horarios de Colombia vs. RD Congo por ciudad en Estados Unidos
El partido se disputa este lunes 22 de junio y comienza a las 22:00 horas del Este de Estados Unidos (ET).
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|22:00
|Miami
|22:00
|Orlando
|22:00
|Atlanta
|22:00
|Washington D.C.
|22:00
|Boston
|22:00
|Chicago
|21:00
|Dallas
|21:00
|Houston
|21:00
|San Antonio
|21:00
|Denver
|20:00
|Phoenix
|19:00
|Las Vegas
|19:00
|Los Ángeles
|19:00
|San Diego
|19:00
|San Francisco
|19:00
|Seattle
|19:00
Horarios de Colombia vs. RD Congo por país
|País
|Hora
|Colombia
|21:00
|Perú
|21:00
|Ecuador
|21:00
|Panamá
|21:00
|México (CDMX)
|20:00
|Costa Rica
|20:00
|Guatemala
|20:00
|Honduras
|20:00
|El Salvador
|20:00
|Nicaragua
|20:00
|Bolivia
|22:00
|Venezuela
|22:00
|Chile
|22:00
|Paraguay
|22:00
|Argentina
|23:00
|Uruguay
|23:00
|Brasil
|23:00
|España
|04:00 (martes 23)
Canales de TV y streaming para ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO
|País
|Canales y plataformas
|Colombia
|Caracol TV, RCN TV, DSPORTS, DGO
|Perú
|DSPORTS, DGO
|Ecuador
|DSPORTS, DGO
|Argentina
|TyC Sports, DSPORTS, DGO
|Chile
|Chilevisión, DSPORTS, DGO
|Uruguay
|DSPORTS, DGO
|Paraguay
|Tigo Sports, DSPORTS, DGO
|Bolivia
|Tigo Sports, DSPORTS, DGO
|Venezuela
|Televen, DSPORTS, DGO
|México
|ViX Premium
|Estados Unidos (español)
|Telemundo Deportes, Peacock
|Estados Unidos (inglés)
|FOX Sports, FOX Sports App
|España
|DAZN