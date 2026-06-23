La selección de Colombia vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 ante la República Democrática del Congo (RD Congo). (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La selección de Colombia vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 ante la República Democrática del Congo (RD Congo). (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La selección de Colombia vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo duelo ante República Democrática del Congo (RD Congo), correspondiente a la segunda jornada del Grupo K. Todas las miradas estarán puestas en Luis Díaz, una de las grandes figuras del combinado cafetero, que buscará liderar a su equipo hacia una nueva victoria en suelo estadounidense.

El encuentro genera expectativa entre los aficionados colombianos y latinoamericanos que residen en Estados Unidos, donde millones de personas seguirán las incidencias del partido por televisión y plataformas de streaming. Si quieres saber a qué hora juega Colombia en tu ciudad, así como los canales que transmitirán el compromiso en distintos países, aquí te compartimos toda la información actualizada.

Colombia, con Luis Díaz a la cabeza, vuelve a la acción en la segunda fecha del grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)
Colombia, con Luis Díaz a la cabeza, vuelve a la acción en la segunda fecha del grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Horarios de Colombia vs. RD Congo por ciudad en Estados Unidos

El partido se disputa este lunes 22 de junio y comienza a las 22:00 horas del Este de Estados Unidos (ET).

CiudadHora
Nueva York22:00
Miami22:00
Orlando22:00
Atlanta22:00
Washington D.C.22:00
Boston22:00
Chicago21:00
Dallas21:00
Houston21:00
San Antonio21:00
Denver20:00
Phoenix19:00
Las Vegas19:00
Los Ángeles19:00
San Diego19:00
San Francisco19:00
Seattle19:00

Horarios de Colombia vs. RD Congo por país

PaísHora
Colombia21:00
Perú21:00
Ecuador21:00
Panamá21:00
México (CDMX)20:00
Costa Rica20:00
Guatemala20:00
Honduras20:00
El Salvador20:00
Nicaragua20:00
Bolivia22:00
Venezuela22:00
Chile22:00
Paraguay22:00
Argentina23:00
Uruguay23:00
Brasil23:00
España04:00 (martes 23)

Canales de TV y streaming para ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO

PaísCanales y plataformas
ColombiaCaracol TV, RCN TV, DSPORTS, DGO
PerúDSPORTS, DGO
EcuadorDSPORTS, DGO
ArgentinaTyC Sports, DSPORTS, DGO
ChileChilevisión, DSPORTS, DGO
UruguayDSPORTS, DGO
ParaguayTigo Sports, DSPORTS, DGO
BoliviaTigo Sports, DSPORTS, DGO
VenezuelaTeleven, DSPORTS, DGO
MéxicoViX Premium
Estados Unidos (español)Telemundo Deportes, Peacock
Estados Unidos (inglés)FOX Sports, FOX Sports App
EspañaDAZN

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