La selección de Colombia vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo duelo ante República Democrática del Congo (RD Congo), correspondiente a la segunda jornada del Grupo K. Todas las miradas estarán puestas en Luis Díaz, una de las grandes figuras del combinado cafetero, que buscará liderar a su equipo hacia una nueva victoria en suelo estadounidense.

El encuentro genera expectativa entre los aficionados colombianos y latinoamericanos que residen en Estados Unidos, donde millones de personas seguirán las incidencias del partido por televisión y plataformas de streaming. Si quieres saber a qué hora juega Colombia en tu ciudad, así como los canales que transmitirán el compromiso en distintos países, aquí te compartimos toda la información actualizada.

Colombia, con Luis Díaz a la cabeza, vuelve a la acción en la segunda fecha del grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Horarios de Colombia vs. RD Congo por ciudad en Estados Unidos

El partido se disputa este lunes 22 de junio y comienza a las 22:00 horas del Este de Estados Unidos (ET).

Ciudad Hora Nueva York 22:00 Miami 22:00 Orlando 22:00 Atlanta 22:00 Washington D.C. 22:00 Boston 22:00 Chicago 21:00 Dallas 21:00 Houston 21:00 San Antonio 21:00 Denver 20:00 Phoenix 19:00 Las Vegas 19:00 Los Ángeles 19:00 San Diego 19:00 San Francisco 19:00 Seattle 19:00

Horarios de Colombia vs. RD Congo por país

País Hora Colombia 21:00 Perú 21:00 Ecuador 21:00 Panamá 21:00 México (CDMX) 20:00 Costa Rica 20:00 Guatemala 20:00 Honduras 20:00 El Salvador 20:00 Nicaragua 20:00 Bolivia 22:00 Venezuela 22:00 Chile 22:00 Paraguay 22:00 Argentina 23:00 Uruguay 23:00 Brasil 23:00 España 04:00 (martes 23)

Canales de TV y streaming para ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO