Se viene un partido de infarto en el que muy probablemente juegue Luis Díaz. Estoy hablando del PSG vs. Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la Champions League. El Parque De Los Príncipes será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este martes 28 de abril. Como se trata de un encuentro imperdible, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Hay que recalcar que el PSG accedió a esta instancia luego de eliminar al Liverpool en los cuartos de final con un marcador global de 4-0. El Bayern Múnich, por otro lado, eliminó al Real Madrid con un resultado global de 6-4. Dicho ello, en definitiva, se viene un gran partido.

El partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el PSG vs. Bayern Múnich en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League este martes 28 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm