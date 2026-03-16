Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

¡Se viene un partido de infarto! Estoy hablando del Manchester City vs. Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Etihad Stadium será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este martes 17 de marzo. Como se trata de un encuentro imperdible, en esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Por si no lo sabías, el cuadro merengue llega al compromiso con una amplia ventaja en la llave, luego de haber vencido al conjunto inglés por 3-0 en el Santiago Bernabéu. Aquella vez, Federico Valverde fue la gran figura del encuentro, pues fue quien anotó los 3 goles.

El partido Manchester City vs. Real Madrid promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)
El partido Manchester City vs. Real Madrid promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Manchester City vs. Real Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League este martes 17 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 5:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC