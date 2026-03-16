¡Se viene un partido de infarto! Estoy hablando del Manchester City vs. Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Etihad Stadium será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este martes 17 de marzo. Como se trata de un encuentro imperdible, en esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Por si no lo sabías, el cuadro merengue llega al compromiso con una amplia ventaja en la llave, luego de haber vencido al conjunto inglés por 3-0 en el Santiago Bernabéu. Aquella vez, Federico Valverde fue la gran figura del encuentro, pues fue quien anotó los 3 goles.

El partido Manchester City vs. Real Madrid promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Manchester City vs. Real Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League este martes 17 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm