Todo está listo en Guadalajara para un duelo clave del Mundial de Fútbol 2026 de cara a los dieciseisavos de ginal. Hoy, jueves 18 de junio, la selección de México recibe a Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A en el Estadio Akron, en Jalisco. Desde territorio tapatío, el Tricolor buscará encaminar su clasificación y dar un golpe al liderato tras su debut con triunfo, en un partido que podrás ver EN VIVO por señal abierta a través de TUDN y Canal 5. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios para seguirlo desde Ciudad de México y otras regiones del país local; además, de otros países del mundo.
¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur EN VIVO HOY 18 de junio por el Mundial 2026?
El partido México vs. Corea del Sur está programado para las 19:00 horas tiempo del Centro de México, es decir, el horario local de Guadalajara. A partir de esa hora base, así se ve la tabla por principales ciudades y husos horarios del país.
|Ciudad / Región
|Estado(s) principales
|Hora de inicio del partido
|Guadalajara
|Jalisco
|19:00
|Ciudad de México
|Ciudad de México
|19:00
|Monterrey
|Nuevo León
|19:00
|Puebla
|Puebla
|19:00
|Toluca
|Estado de México
|19:00
|León
|Guanajuato
|19:00
|Querétaro
|Querétaro
|19:00
|San Luis Potosí
|San Luis Potosí
|19:00
|Aguascalientes
|Aguascalientes
|19:00
|Morelia
|Michoacán
|19:00
|Pachuca
|Hidalgo
|19:00
|Xalapa / Veracruz
|Veracruz
|19:00
|Mérida
|Yucatán
|19:00
|Campeche
|Campeche
|19:00
|Tuxtla Gutiérrez
|Chiapas
|19:00
|Villahermosa
|Tabasco
|19:00
|Torreón
|Coahuila
|19:00
|Saltillo
|Coahuila
|19:00
|Durango
|Durango
|19:00
|Chihuahua (ciudad)
|Chihuahua
|19:00
|Tijuana
|Baja California
|17:00
|Mexicali
|Baja California
|17:00
|Ensenada
|Baja California
|17:00
|La Paz
|Baja California Sur
|18:00
|Los Cabos (San José del Cabo / Cabo S.)
|Baja California Sur
|18:00
|Culiacán
|Sinaloa
|18:00
|Mazatlán
|Sinaloa
|18:00
|Hermosillo
|Sonora
|18:00
|Tepic (excepto Bahía de Banderas)
|Nayarit (interior del estado)
|18:00
|Bahía de Banderas (Nuevo Vallarta, etc.)
|Nayarit (zona turística colindante con Jalisco)
|19:00
|Cancún
|Quintana Roo
|20:00
|Playa del Carmen
|Quintana Roo
|20:00
|Tulum
|Quintana Roo
|20:00
|Chetumal
|Quintana Roo
|20:00
Dónde ver México vs. Corea del Sur por TV y streaming en México
Si estás en México, podrás ver el partido de la selección mexicana contra Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026 tanto en TV abierta como en plataformas online oficiales, sin necesidad de recurrir a señales no autorizadas. De acuerdo con la programación deportiva para este Mundial, el encuentro será transmitido por los principales consorcios televisivos del país y por sus respectivas aplicaciones de streaming, con señal en alta definición y narraciones dedicadas a la afición del Tri.
En señal abierta, el duelo está disponible a través de Azteca 7, que ofrece el partido por Canal 7.1 con cualquier antena digital o analógica, y complementa la cobertura con la plataforma oficial de Azteca Deportes. Además, la señal puede recibirse vía cable a través de operadores como Izzi, Megacable, Sky o Dish, que incluyen Azteca 7 dentro de sus paquetes básicos y HD.
Para quienes prefieren verlo online, TV Azteca permite seguir México vs. Corea del Sur mediante su app oficial y el sitio web de Azteca Deportes, siempre que el usuario cuente con conexión estable y, en algunos casos, validación con su operador de TV de paga. A esto se suman opciones internacionales que llegan a México a través de servicios de TV satelital y streaming como DirecTV y DGO, además de plataformas OTT como Paramount+, que tienen acuerdos de transmisión para el Mundial 2026 en la región.