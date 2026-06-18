Todo está listo en Guadalajara para un duelo clave del Mundial de Fútbol 2026 de cara a los dieciseisavos de ginal. Hoy, jueves 18 de junio, la selección de México recibe a Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A en el Estadio Akron, en Jalisco . Desde territorio tapatío, el Tricolor buscará encaminar su clasificación y dar un golpe al liderato tras su debut con triunfo, en un partido que podrás ver EN VIVO por señal abierta a través de TUDN y Canal 5. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de horarios para seguirlo desde Ciudad de México y otras regiones del país local; además, de otros países del mundo.

ZAPOPAN, JALISCO (GUADALAJARA), 18/06/2026.- Cobertura oficial de Canal 9 (NU9VE) EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Corea del Sur este jueves 18 de junio por la fecha 2 del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (Guadalajara). FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur EN VIVO HOY 18 de junio por el Mundial 2026?

El partido México vs. Corea del Sur está programado para las 19:00 horas tiempo del Centro de México , es decir, el horario local de Guadalajara. A partir de esa hora base, así se ve la tabla por principales ciudades y husos horarios del país.

Ciudad / Región Estado(s) principales Hora de inicio del partido Guadalajara Jalisco 19:00 Ciudad de México Ciudad de México 19:00 Monterrey Nuevo León 19:00 Puebla Puebla 19:00 Toluca Estado de México 19:00 León Guanajuato 19:00 Querétaro Querétaro 19:00 San Luis Potosí San Luis Potosí 19:00 Aguascalientes Aguascalientes 19:00 Morelia Michoacán 19:00 Pachuca Hidalgo 19:00 Xalapa / Veracruz Veracruz 19:00 Mérida Yucatán 19:00 Campeche Campeche 19:00 Tuxtla Gutiérrez Chiapas 19:00 Villahermosa Tabasco 19:00 Torreón Coahuila 19:00 Saltillo Coahuila 19:00 Durango Durango 19:00 Chihuahua (ciudad) Chihuahua 19:00 Tijuana Baja California 17:00 Mexicali Baja California 17:00 Ensenada Baja California 17:00 La Paz Baja California Sur 18:00 Los Cabos (San José del Cabo / Cabo S.) Baja California Sur 18:00 Culiacán Sinaloa 18:00 Mazatlán Sinaloa 18:00 Hermosillo Sonora 18:00 Tepic (excepto Bahía de Banderas) Nayarit (interior del estado) 18:00 Bahía de Banderas (Nuevo Vallarta, etc.) Nayarit (zona turística colindante con Jalisco) 19:00 Cancún Quintana Roo 20:00 Playa del Carmen Quintana Roo 20:00 Tulum Quintana Roo 20:00 Chetumal Quintana Roo 20:00

Dónde ver México vs. Corea del Sur por TV y streaming en México

Si estás en México, podrás ver el partido de la selección mexicana contra Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026 tanto en TV abierta como en plataformas online oficiales, sin necesidad de recurrir a señales no autorizadas. De acuerdo con la programación deportiva para este Mundial, el encuentro será transmitido por los principales consorcios televisivos del país y por sus respectivas aplicaciones de streaming, con señal en alta definición y narraciones dedicadas a la afición del Tri.

En señal abierta, el duelo está disponible a través de Azteca 7, que ofrece el partido por Canal 7.1 con cualquier antena digital o analógica, y complementa la cobertura con la plataforma oficial de Azteca Deportes. Además, la señal puede recibirse vía cable a través de operadores como Izzi, Megacable, Sky o Dish, que incluyen Azteca 7 dentro de sus paquetes básicos y HD.

Para quienes prefieren verlo online, TV Azteca permite seguir México vs. Corea del Sur mediante su app oficial y el sitio web de Azteca Deportes, siempre que el usuario cuente con conexión estable y, en algunos casos, validación con su operador de TV de paga. A esto se suman opciones internacionales que llegan a México a través de servicios de TV satelital y streaming como DirecTV y DGO, además de plataformas OTT como Paramount+, que tienen acuerdos de transmisión para el Mundial 2026 en la región.