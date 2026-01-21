Las selecciones de México y Panamá tienen una cita este jueves 22 de enero, pues se enfrentarán en el Estadio Rommel Fernández. El partido, válido por un amistoso internacional previo al Mundial 2026, promete ser vibrante de inicio a fin, por lo tanto, tienes que verlo sí o sí. En esta nota averiguarás a qué hora comenzará, de acuerdo al país en el que estés.

Hay que recalcar que para este compromiso de preparación, la escuadra azteca solo contará con jugadores que militan en la Liga MX. Además, se debe precisar que este será el primer reto que afrontará ‘el Tri’ en el año, pensando seriamente en lo que será su participación en la próxima Copa del Mundo. Panamá, por otro lado, viene de haber igualado 1-1 con Bolivia en otro amistoso internacional previo al certamen.

El México vs. Panamá es uno de los duelos más atractivos de este jueves 22 de enero. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el México vs. Panamá en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el México vs. Panamá por amistoso internacional este jueves 22 de enero, te informo que el partido iniciará a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT.

¿A qué hora ver EN VIVO el México vs. Panamá en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego México vs. Panamá por amistoso internacional este jueves 22 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm