¡El Tri se mide ante una potencia europea en una noche que promete ser histórica! La selección de México se enfrenta a su similar de Portugal en un duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026. Para la comunidad mexicana en Estados Unidos, este partido es la prueba de fuego para medir el nivel real del equipo frente a la élite mundialista. El escenario no podría ser mejor: la reinauguración del legendario Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), que abre sus puertas para recibir a miles de aficionados.

Si te preguntas a qué hora juega México vs. Portugal EN VIVO, la cita es este sábado 28 de marzo desde las 7:00 p. m. (hora del centro de México) / 9:00 p. m. ET en Estados Unidos . El equipo de todos llega con una racha envidiable de tres victorias consecutivas, destacando la reciente goleada 4-0 sobre Islandia. La gran figura a seguir es Raúl Jiménez, quien atraviesa un momento espectacular en la Premier League como el máximo artillero histórico de México en Inglaterra. Es la oportunidad perfecta para que el delantero traslade su olfato goleador a la selección y haga vibrar a todo el continente.

Por el lado de los europeos, Portugal aterriza en tierras aztecas tras una clasificación impecable donde destrozaron 9-1 a Armenia en su última presentación oficial. Aunque la gran ausencia será Cristiano Ronaldo por una inoportuna lesión, el plantel lusitano desborda talento con figuras de clase mundial. Jugadores como João Félix, Bruno Fernandes y João Cancelo serán los encargados de poner a prueba la defensa mexicana en un duelo de alta intensidad. No habrá tregua en el campo, pues ambos combinados buscan aceitar sus piezas clave para el debut mundialista que ya se siente cerca.

Se espera un lleno total y un ambiente eléctrico que recordará por qué el fútbol es el deporte rey que une a nuestras naciones. No olvides ajustar tu reloj según tu zona horaria para no perderte ni un segundo de la transmisión oficial desde el Coloso de Santa Úrsula. Este amistoso es mucho más que un simple juego; es la esperanza de una afición que sueña con ver a México derrotando a los grandes en el Mundial 2026.

¿A qué hora juega México vs. Portugal por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido amistoso internacional México vs. Portugal que se jugará este sábado 28 de febrero de 2026 desde el Estadio Banorte de la CDMX:

9:00 p.m. - Hora del Este (ET)

8:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

7:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

6:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega México vs. Portugal por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento México vs. Portugal está programado para comenzar a partir de las 7:00 pm (Tiempo del Centro) / 9:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México:

Portugal: 2:00 am (día siguiente)

Argentina - 10:00 pm

Brasil - 10:00 pm

Chile - 10:00 pm

Paraguay - 10:00 pm

Uruguay - 10:00 pm

República Dominicana - 9:00 pm

Bolivia - 9:00 pm

Puerto Rico - 9:00 pm

Venezuela - 9:00 pm

Colombia - 8:00 pm

Ecuador - 8:00 pm

Perú - 8:00 pm

¿Qué canal transmite México vs. Portugal por TV y streaming desde USA?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre México y Islandia podrá verse en USA a través de los canales / streaming fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Cómo ver el partido en México vs. Portugal por TV y streaming desde México?

El partido México vs. Portugal será transmitido en México por los canales / streaming Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.