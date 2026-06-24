La selección de México afronta este martes 24 de junio un partido decisivo frente a República Checa por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El combinado azteca llega con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final, luego de sumar seis puntos en las primeras jornadas del certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

La expectativa entre los aficionados mexicanos es enorme, especialmente en territorio estadounidense, donde millones de seguidores estarán pendientes del encuentro desde distintas ciudades. Si quieres saber a qué hora juega México hoy, cuáles son los horarios en las principales ciudades de Estados Unidos y qué canales transmitirán el partido EN VIVO, aquí encontrarás toda la información actualizada.

¿A qué hora juega México vs. República Checa hoy en Estados Unidos?

El partido entre México y República Checa se disputa este martes 24 de junio y está programado para iniciar a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos (ET).

Ciudad Hora Nueva York 21:00 Miami 21:00 Orlando 21:00 Washington D.C. 21:00 Atlanta 21:00 Chicago 20:00 Houston 20:00 Dallas 20:00 Denver 19:00 Phoenix 18:00 Las Vegas 18:00 Los Ángeles 18:00 San Diego 18:00 San Francisco 18:00 Seattle 18:00

Horarios de México vs. República Checa por países

País Hora México 19:00 Guatemala 19:00 Honduras 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Costa Rica 19:00 Panamá 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Perú 20:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Chile 21:00 Paraguay 22:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Brasil 22:00 España 03:00 del miércoles 25 de junio República Checa 03:00 del miércoles 25 de junio

Canales que transmiten México vs. República Checa EN VIVO por país