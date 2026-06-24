La selección de México afronta un partido importante frente a República Checa por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La selección de México afronta un partido importante frente a República Checa por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La selección de México afronta este martes 24 de junio un partido decisivo frente a República Checa por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El combinado azteca llega con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final, luego de sumar seis puntos en las primeras jornadas del certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

La expectativa entre los aficionados mexicanos es enorme, especialmente en territorio estadounidense, donde millones de seguidores estarán pendientes del encuentro desde distintas ciudades. Si quieres saber a qué hora juega México hoy, cuáles son los horarios en las principales ciudades de Estados Unidos y qué canales transmitirán el partido EN VIVO, aquí encontrarás toda la información actualizada.

¿A qué hora juega México vs. República Checa hoy en Estados Unidos?

El partido entre México y República Checa se disputa este martes 24 de junio y está programado para iniciar a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos (ET).

CiudadHora
Nueva York21:00
Miami21:00
Orlando21:00
Washington D.C.21:00
Atlanta21:00
Chicago20:00
Houston20:00
Dallas20:00
Denver19:00
Phoenix18:00
Las Vegas18:00
Los Ángeles18:00
San Diego18:00
San Francisco18:00
Seattle18:00

Horarios de México vs. República Checa por países

PaísHora
México19:00
Guatemala19:00
Honduras19:00
El Salvador19:00
Nicaragua19:00
Costa Rica19:00
Panamá20:00
Colombia20:00
Ecuador20:00
Perú20:00
Venezuela21:00
Bolivia21:00
Chile21:00
Paraguay22:00
Argentina22:00
Uruguay22:00
Brasil22:00
España03:00 del miércoles 25 de junio
República Checa03:00 del miércoles 25 de junio

Canales que transmiten México vs. República Checa EN VIVO por país

PaísCanales y plataformas
MéxicoTUDN, ViX Premium
Estados UnidosFOX, FS1, FOX Sports App, Telemundo, Peacock
GuatemalaTigo Sports
HondurasDeportes TVC
Costa RicaTeletica, TD+
PanamáTVN, TVMax
ColombiaDSports, DGO
EcuadorDSports, DGO
PerúDSports, DGO
ChileDSports, DGO
ArgentinaTelefe, TyC Sports, DSports, DGO
UruguayDSports, DGO
ParaguayTigo Sports
BoliviaTigo Sports
VenezuelaDSports, DGO
BrasilCazéTV, SporTV
EspañaDAZN

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