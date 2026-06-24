La selección de México afronta este martes 24 de junio un partido decisivo frente a República Checa por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El combinado azteca llega con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final, luego de sumar seis puntos en las primeras jornadas del certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México.
La expectativa entre los aficionados mexicanos es enorme, especialmente en territorio estadounidense, donde millones de seguidores estarán pendientes del encuentro desde distintas ciudades. Si quieres saber a qué hora juega México hoy, cuáles son los horarios en las principales ciudades de Estados Unidos y qué canales transmitirán el partido EN VIVO, aquí encontrarás toda la información actualizada.
¿A qué hora juega México vs. República Checa hoy en Estados Unidos?
El partido entre México y República Checa se disputa este martes 24 de junio y está programado para iniciar a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos (ET).
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|21:00
|Miami
|21:00
|Orlando
|21:00
|Washington D.C.
|21:00
|Atlanta
|21:00
|Chicago
|20:00
|Houston
|20:00
|Dallas
|20:00
|Denver
|19:00
|Phoenix
|18:00
|Las Vegas
|18:00
|Los Ángeles
|18:00
|San Diego
|18:00
|San Francisco
|18:00
|Seattle
|18:00
Horarios de México vs. República Checa por países
|País
|Hora
|México
|19:00
|Guatemala
|19:00
|Honduras
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|Panamá
|20:00
|Colombia
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Perú
|20:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|Chile
|21:00
|Paraguay
|22:00
|Argentina
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Brasil
|22:00
|España
|03:00 del miércoles 25 de junio
|República Checa
|03:00 del miércoles 25 de junio
Canales que transmiten México vs. República Checa EN VIVO por país
|País
|Canales y plataformas
|México
|TUDN, ViX Premium
|Estados Unidos
|FOX, FS1, FOX Sports App, Telemundo, Peacock
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Deportes TVC
|Costa Rica
|Teletica, TD+
|Panamá
|TVN, TVMax
|Colombia
|DSports, DGO
|Ecuador
|DSports, DGO
|Perú
|DSports, DGO
|Chile
|DSports, DGO
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, DSports, DGO
|Uruguay
|DSports, DGO
|Paraguay
|Tigo Sports
|Bolivia
|Tigo Sports
|Venezuela
|DSports, DGO
|Brasil
|CazéTV, SporTV
|España
|DAZN