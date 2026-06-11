El Estadio Azteca será el escenario del partido inaugural entre el equipo de Javier Aguirre y los “Bafana Bafana”. México juega ante Sudáfrica este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (CDMX) en un escenario que ya genera enorme expectativa. Además, este duelo será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un balance favorable para México de dos triunfos, por uno de Sudáfrica y un empate. Para ver el partido de fútbol en vivo y en directo, te comparto a qué hora es el inicio por región/país para seguir el enfrentamiento desde Estados Unidos, México, países de Centroamérica, Europa, Sudamérica y otras partes del mundo.
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica el partido inaugural por el Mundial 2026?
El partido inaugural entre México vs. Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio a partir de las 13:00 horas (Ciudad de México). Tomando como referencia esa la hora local, el fixture de FIFA derivan los horarios regionales de la siguiente forma: 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador; 15:00 en Chile; 16:00 en Argentina y Uruguay, etc.
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Hora del partido
|México (Centro)
|Ciudad de México
|13:00
|Estados Unidos – Pacífico
|Los Ángeles
|11:00
|Estados Unidos – Centro
|Chicago
|13:00
|Estados Unidos – Este
|Nueva York
|14:00
|Canadá – Toronto (Este)
|Toronto
|14:00
|Perú / Colombia / Ecuador
|Lima / Bogotá / Quito
|14:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Chile
|Santiago
|15:00
|Argentina / Uruguay
|Buenos Aires / Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Brasil – Brasilia / Sao Paulo
|Brasília / São Paulo
|16:00
|España (peninsular)
|Madrid
|19:00
|Portugal
|Lisboa
|18:00
|Reino Unido
|Londres
|18:00
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|20:00
|Nigeria
|Lagos
|19:00
|Alemania / Francia / Italia
|Berlín / París / Roma
|19:00
|Arabia Saudita / Catar
|Riad / Doha
|20:00
|Emiratos Árabes Unidos
|Dubái
|21:00
|India
|Nueva Delhi
|23:30
|China
|Pekín
|21:00 (siguiendo diff. CDMX‑Pekín)
|Japón
|Tokio
|22:00
|Australia – Sídney
|Sídney
|23:00
Fecha Y hora para ver online México vs. Sudáfrica EN VIVO
- Fecha: jueves 11 de junio de 2026.
- Partido: México vs. Sudáfrica (Grupo A, partido inaugural del Mundial 2026).
- Estadio: Azteca, Ciudad de México.
- Hora local CDMX (Zona Centro de México): 13:00.