El Estadio Azteca será el escenario del partido inaugural entre el equipo de Javier Aguirre y los “Bafana Bafana”. México juega ante Sudáfrica este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (CDMX) en un escenario que ya genera enorme expectativa. Además, este duelo será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un balance favorable para México de dos triunfos, por uno de Sudáfrica y un empate. Para ver el partido de fútbol en vivo y en directo, te comparto a qué hora es el inicio por región/país para seguir el enfrentamiento desde Estados Unidos, México, países de Centroamérica, Europa, Sudamérica y otras partes del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica EN VIVO el 11 de junio por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica el partido inaugural por el Mundial 2026?

El partido inaugural entre México vs. Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio a partir de las 13:00 horas (Ciudad de México) . Tomando como referencia esa la hora local, el fixture de FIFA derivan los horarios regionales de la siguiente forma: 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador; 15:00 en Chile; 16:00 en Argentina y Uruguay, etc.

Región / País Ciudad de referencia Hora del partido México (Centro) Ciudad de México 13:00 Estados Unidos – Pacífico Los Ángeles 11:00 Estados Unidos – Centro Chicago 13:00 Estados Unidos – Este Nueva York 14:00 Canadá – Toronto (Este) Toronto 14:00 Perú / Colombia / Ecuador Lima / Bogotá / Quito 14:00 Bolivia La Paz 15:00 Chile Santiago 15:00 Argentina / Uruguay Buenos Aires / Montevideo 16:00 Paraguay Asunción 15:00 Brasil – Brasilia / Sao Paulo Brasília / São Paulo 16:00 España (peninsular) Madrid 19:00 Portugal Lisboa 18:00 Reino Unido Londres 18:00 Sudáfrica Johannesburgo 20:00 Nigeria Lagos 19:00 Alemania / Francia / Italia Berlín / París / Roma 19:00 Arabia Saudita / Catar Riad / Doha 20:00 Emiratos Árabes Unidos Dubái 21:00 India Nueva Delhi 23:30 China Pekín 21:00 (siguiendo diff. CDMX‑Pekín) Japón Tokio 22:00 Australia – Sídney Sídney 23:00

Fecha Y hora para ver online México vs. Sudáfrica EN VIVO

Fecha: jueves 11 de junio de 2026.

Partido: México vs. Sudáfrica (Grupo A, partido inaugural del Mundial 2026).

Estadio: Azteca, Ciudad de México.

Hora local CDMX (Zona Centro de México): 13:00.