Conoce la hora por país para ver el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce la hora por país para ver el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Estadio Azteca será el escenario del partido inaugural entre el equipo de Javier Aguirre y los “Bafana Bafana”. en un escenario que ya genera enorme expectativa. Además, este duelo será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un balance favorable para México de dos triunfos, por uno de Sudáfrica y un empate. Para ver el partido de fútbol en vivo y en directo, te comparto a qué hora es el inicio por región/país para seguir el enfrentamiento desde Estados Unidos, México, países de Centroamérica, Europa, Sudamérica y otras partes del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica EN VIVO el 11 de junio por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica EN VIVO el 11 de junio por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica el partido inaugural por el Mundial 2026?

El partido inaugural entre México vs. Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio a partir de las 13:00 horas (Ciudad de México). Tomando como referencia esa la hora local, el fixture de FIFA derivan los horarios regionales de la siguiente forma: 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador; 15:00 en Chile; 16:00 en Argentina y Uruguay, etc.

Región / PaísCiudad de referenciaHora del partido
México (Centro)Ciudad de México13:00
Estados Unidos – PacíficoLos Ángeles11:00
Estados Unidos – CentroChicago13:00
Estados Unidos – EsteNueva York14:00
Canadá – Toronto (Este)Toronto14:00
Perú / Colombia / EcuadorLima / Bogotá / Quito14:00
BoliviaLa Paz15:00
ChileSantiago15:00
Argentina / UruguayBuenos Aires / Montevideo16:00
ParaguayAsunción15:00
Brasil – Brasilia / Sao PauloBrasília / São Paulo16:00
España (peninsular)Madrid19:00
PortugalLisboa18:00
Reino UnidoLondres18:00
SudáfricaJohannesburgo20:00
NigeriaLagos19:00
Alemania / Francia / ItaliaBerlín / París / Roma19:00
Arabia Saudita / CatarRiad / Doha20:00
Emiratos Árabes UnidosDubái21:00
IndiaNueva Delhi23:30
ChinaPekín21:00 (siguiendo diff. CDMX‑Pekín)
JapónTokio22:00
Australia – SídneySídney23:00

Fecha Y hora para ver online México vs. Sudáfrica EN VIVO

  • Fecha: jueves 11 de junio de 2026.
  • Partido: México vs. Sudáfrica (Grupo A, partido inaugural del Mundial 2026).
  • Estadio: Azteca, Ciudad de México.
  • Hora local CDMX (Zona Centro de México): 13:00.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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