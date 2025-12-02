Hay partidos que generan mucha expectativa y el Monterrey FC vs. Toluca por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 es uno de ellos. El encuentro se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA y tú no te lo puedes perder. Para que veas el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, es importante que sepas a qué hora empieza exactamente. Esa información te la brindaré en las siguientes líneas.

Primero que nada es necesario mencionar que los ‘Rayados’, dirigidos por D. Torrent, llegan al partido luego haber derrotado 3-2 en el global al América en los cuartos de final del certamen, razón por la cual son serios candidatos a quedarse con el título.

Monterrey, teniendo a Sergio Ramos como una de sus máximas figuras, pretende gritar campeón al final del certamen. (Foto: YURI CORTEZ / AFP) / YURI CORTEZ

El Toluca, por otro lado, clasificó a la semifinal de la Liguilla MX 2025 tras vencer 2-1 en el global a Juárez. Ahora, ante Monterrey, los ‘Diablos Rojos’ tratarán de conseguir un nuevo resultado que alegre a su hinchada. ¿Cómo acabará el encuentro de ida? Pronto lo sabremos.

El Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX 2025 promete ser un partido con muchas emociones. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Monterrey FC vs. Toluca por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 este miércoles 3 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 9:10 pm

Estados Unidos (ET): 10:10 pm

Estados Unidos (CT): 9:10 pm

Estados Unidos (MT): 8:10 pm

Estados Unidos (PT): 7:10 pm

Puerto Rico: 11:10 pm

Costa Rica: 09:10 pm

República Dominicana: 11:10 pm

El Salvador: 09:10 pm

Guatemala: 09:10 pm

Honduras: 09:10 pm

Nicaragua: 09:10 pm

Panamá: 10:10 pm

Argentina: 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Brasil (Brasilia): 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Uruguay: 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Chile (Santiago): 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Paraguay: 12:10 am del domingo 30 de noviembre

Bolivia: 11:10 pm

Venezuela: 11:10 pm

Ecuador: 10:10 pm

Perú: 10:10 pm

Colombia: 10:10 pm