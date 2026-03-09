El partido entre Newcastle y Barcelona marcará uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026. El compromiso de ida se disputará este martes 10 de marzo en el estadio St James'Park, Inglaterra, y está programado para iniciar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Ambos equipos lucharán para obtener un cupo en los cuartos de final del torneo continental.

El conjunto inglés llega a esta instancia con confianza tras superar los playoffs con autoridad. El Newcastle United eliminó al Qarabag FK con un contundente marcador global de 9-3, resultado que confirmó su poder ofensivo y le permitió avanzar después de haber terminado la fase de liga en la posición 12 con 14 puntos. Durante esa etapa sumó cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, números que le bastaron para mantenerse en la pelea por el título europeo.

Por su parte, el FC Barcelona logró su clasificación directa a octavos tras finalizar quinto en la fase de liga con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y una sola derrota. El equipo catalán llega a este enfrentamiento en buen momento, luego de vencer al Athletic Club en LaLiga, resultado que le permitió mantener el ritmo competitivo antes de viajar a Inglaterra. Con una plantilla que mezcla juventud y experiencia, los blaugranas intentarán tomar ventaja en la serie antes del partido de vuelta.

¿A qué hora ver EN VIVO el Barcelona vs. Newcastle en diferentes países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Barcelona vs. Newcastle: posibles alineaciones

FC Barcelona : Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha. Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Sven Botman, Malick Thiaw, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joe Willock, Anthony Elanga; Harvey Barnes, William Osula, Anthony Gordon.