El duelo entre Nicaragua vs. Honduras EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf 2025 se presenta como una cita crucial para la selección catracha este 13 de noviembre. Honduras llega como líder del Grupo C y con la oportunidad concreta de sellar su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre que logre un triunfo y se combine con un empate entre Costa Rica y Haití. La presión es alta, pero el equipo viaja con el antecedente favorable del 2-0 conseguido en Tegucigalpa en septiembre.

La escuadra dirigida por Reinaldo Rueda encara este compromiso obligada a mostrar solidez táctica y eficacia ofensiva, aspectos que han generado dudas en presentaciones recientes. Sin embargo, el cuerpo técnico confía en que el trabajo de orden defensivo y precisión en el tramo final comenzará a reflejarse sobre el campo en este cierre de la fase eliminatoria.

Para Nicaragua, el partido representa la oportunidad de golpear al líder del grupo en casa y mantenerse con vida en la competencia. Para Honduras, es el choque que podría consolidar su cuarta clasificación mundialista. Por ello, la atención estará puesta en los horarios en EE.UU., especialmente en estados con alta presencia de aficionados centroamericanos como California, Florida y Texas.

Nicaragua vs. Honduras: se enfrentan este jueves 13 de noviembre por Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

¿Cuáles son los horarios y canales de Nicaragua vs. Honduras EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir Nicaragua vs. Honduras EN VIVO con horarios que varían según la región. En California (PT) el encuentro comienza a las 18:00, mientras que en Texas (CT) el pitazo inicial está programado para las 20:00. En la costa este, incluyendo Florida, el partido iniciará a las 21:00 (ET), horario en el que se espera la mayor audiencia debido a la fuerte presencia de comunidades hondureñas y nicaragüenses.

En cuanto a la transmisión oficial, el duelo estará disponible en Paramount+, plataforma que posee los derechos del torneo; fuboTV, servicio de streaming ideal para ver el choque en múltiples dispositivos; y UNIVERSO, canal en español que emitirá la señal televisiva para todo el territorio estadounidense.

¿A qué hora juega Nicaragua vs. Honduras en otros países?

País / Región Hora Canal / Streaming Argentina 23:00 YouTube (Concacaf) Chile (Santiago) 23:00 YouTube (Concacaf) Colombia 21:00 YouTube (Concacaf) Perú 21:00 YouTube (Concacaf) Venezuela 22:00 YouTube (Concacaf) Honduras 20:00 Tigo Sports, Canal 8 El Salvador 20:00 YouTube (Concacaf) México (CDMX) 20:00 YouTube (Concacaf) Nicaragua 20:00 NicaSports Panamá 21:00 Bluu Puerto Rico 22:00 NAICOM, UNIVERSO Internacional — YouTube (Concacaf)