Un partido de pronóstico reservado. Países Bajos se medirá contra Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Fútbol 2026. El compromiso, que se realizará en el Estadio Houston, desde las 11:00 a.m. en México, 7:00 p.m. en España y 10:00 a.m. de Estados Unidos (PT).

Tras empatar con Japón, Países Bajos llega a la contienda con la obligación de buscar el triunfo para no complicar sus opciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Ronald Koeman busca que su equipo sea agresivo en el ataque y obligar a su rival a cometer errores.

Pero ante el conjunto asiático, la ‘Naranja mecánica’ no pudo consolidar su idea futbolística y sufrió en la defensa. Tras el compromiso, Koeman explicó que aún tienen mucho camino para recorrer y que confía en sus dirigidos.

Suecia, por su parte, dejó gratas sensaciones en su debut en el Mundial. Derrotó con superioridad a Túnez y está a un paso de lograr el boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo como líder del grupo. Revisa los canales y horarios para ver en vivo este partidazo.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia en España?

El partido entre Países Bajos contra Suecia, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, se realizará a las 7:00 p.m. en España y 6:00 p.m. en Islas Canarias.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia en México?

Países Bajos vs. Suecia se juega este sábado 20 de junio, en el Estadio Houston, Estados Unidos, a las 11:00 a.m. de México.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos?

Los horarios en Estados Unidos para ver el partido entre Países Bajos contra Suecia, según la zona horaria.

Hora del Pacífico (PT): 10:00 AM

Hora de la Montaña (MT): 11:00 AM

Hora Central (CT): 12:00 PM

Hora del Este (ET): 1:00 PM

¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026 en Estados Unidos, España y México?

País Canal México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX. España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat. Estados Unidos FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Futbol de Primera Radio Argentina TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+. Perú DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, AméricaTV GO y Paramount+. Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Chile DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Japón DAZN Japan, NHK G TV y NHK BS Premium 4K.

Canales TV de EE.UU. que pasan el Países Bajos vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de TV en EE. UU.

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta / cable (español) Telemundo y Telemundo Deportes Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Países Bajos - Suecia por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Posible alineación de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial de Fútbol 2026

Posible alineación de Países Bajos: Bart Verbruggen, D. Dumfries, Jean Paul Van Hecke, V. Van Dijk, Micky Van de Ven, Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Donyell Malen.

Posible alineación de Suecia: Kristoffer Nordfeldt, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, V. Lindelöf, Alexander Bernhardsson, YAsin Ayari, Jeseper Karlstrom, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Alexander Isak y Viktor Gyökeres.