Panamá y El Salvador afrontarán un nuevo desafío cuando se enfrenten por la Fecha 6 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025. Ambas selecciones chocarán este martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Como sé que te interesa ver EN VIVO y EN DIRECTO este compromiso, en esta nota te doy a conocer los horarios por país para mirar el encuentro desde el pitazo inicial.

La escuadra de ‘Los Canaleros’ goza de un buen momento futbolístico. Además de jugar bien, gana. Precisamente, en su último duelo (correspondiente a la quinta jornada), derrotó 3-2 a Guatemala, razón por la cual sigue en la pelea por un boleto directo al Mundial del 2026. Ahora, ante El Salvador, espera continuar por el camino del triunfo. ¿Lo logrará? Ojo que el equipo dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez llega con ganas de ‘limpiar su imagen’, pues perdió 4-0 ante Surinam en la fecha pasada.

Cecilio Waterman celebrando con su compañero Eric Davis después de anotar un gol durante el partido de fútbol de clasificación de la Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Guatemala y Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera en la Ciudad de Guatemala, el 13 de noviembre de 2025. (Foto: Johan ORDONEZ / AFP) / JOHAN ORDONEZ

¿A qué hora ver el Panamá vs. El Salvador EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Panamá vs. El Salvador EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 17:00 en California, 20:00 en Florida y 19:00 en Texas.

El Panamá vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025 apunta a ser uno de los duelos más atractivos de la fecha. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora inicia el Panamá vs. El Salvador EN VIVO en distintos países del mundo?

Panamá: 20:00

El Salvador: 19:00

México (CDMX): 19:00

Argentina: 22:00

Brasil (Brasilia): 22:00

España: 3:00 del 19 de noviembre

Uruguay: 22:00

Chile (Santiago): 21:00

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Paraguay: 21:00

Perú: 20:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

Costa Rica: 19:00

Guatemala: 19:00

El Salvador: 19:00

Nicaragua: 19:00

Honduras: 19:00

Puerto Rico: 21:00

República Dominicana: 21:00

Canadá: 21:00

Cuba: 21:00

Haití: 21:00

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí