Este jueves 25 de junio, Paraguay y Australia medirán fuerzas en el Estadio Bahía de San Francisco por la Fecha 3 del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido es imperdible. Por esa razón, aquí se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean conseguir su segunda victoria en el certamen. En el caso de Paraguay, derrotó 1-0 a Turquía en la segunda jornada, mientras que Australia venció también a ese equipo europeo, pero por 2-0 y en la primera fecha.

El partido Paraguay vs. Australia por el Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Paraguay vs. Australia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Paraguay vs. Australia por el Mundial de Fútbol 2026 este jueves 25 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

España: 4:00 am del viernes 26 de junio

Puerto Rico: 10:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm